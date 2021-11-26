НЬО

НЬО (Нио) - пещера близ города Тараскон-сюр-Арьеж с изображениями, созданными в позднем палеолите .

На­хо­дит­ся на высоте 100 м над рекой Вик­де­со, при­то­ком Арь­е­жа. Го­ри­зон­таль­ные пе­ре­хо­ды и за­лы про­тя­ну­лись в из­вест­ня­ко­вом мас­си­ве бо­лее чем на 2 км. Из­дав­на из­вест­на и лег­ко­дос­туп­на, пред­по­ло­же­ние о па­лео­ли­тическом воз­рас­те изо­бра­же­ний, вы­ска­зан­ное в 1906 году, при­влек­ло вни­ма­ние Э. Кар­таль­я­ка, А. Брёй­ля и других спе­циа­ли­стов, не­од­но­крат­но об­сле­до­вав­ших Ньо; в 1990-е годы ис­сле­до­ва­ния с при­ме­не­ни­ем современных ме­то­дов про­во­дил Ж. Клот.

В Ньо пред­став­ле­ны рос­пи­си, гра­ви­ров­ки, про­чер­чен­ные по гли­не изо­бра­же­ния; все­го бо­лее 100 фи­гур (15 не под­да­ют­ся иден­ти­фи­ка­ции) и свыше 300 зна­ков, ко­то­рые ло­ка­ли­зу­ют­ся на не­сколь­ких уча­ст­ках, в основном на тех, где кон­цен­три­ру­ют­ся фи­гу­ры (две тре­ти фи­гур - в так называемом Чёр­ном са­ло­не, под­зем­ном за­ле, за­вер­шаю­щем от­ветв­ле­ние впра­во от вхо­да). Сре­ди фи­гур наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны на­не­сён­ные крас­кой изо­бра­же­ния би­зо­нов, коз­лов, ло­ша­дей. При­ме­ча­тель­ны изо­бра­же­ния рыб, не­час­то встре­чаю­щие­ся в па­лео­ли­тическом искусстве. В «Чёр­ном са­ло­не» для пе­ре­да­чи дви­же­ния го­ло­ва би­зо­на по­ка­за­на в двух ра­кур­сах. На уча­ст­ке од­но­го из тон­не­лей (так называемая га­ле­рея Об­ва­ла) при соз­да­нии изо­бра­же­ний бы­ли ис­поль­зо­ва­ны фак­ту­ра и рель­еф стен, осо­бен­но­сти по­ла: пред­став­ле­ны сце­на про­ти­во­стоя­ния двух коз­лов, ло­ша­ди­ная го­ло­ва; на гли­ня­ном по­лу - про­чер­чен­ная фи­гу­ра би­зо­на. Сре­ди зна­ков наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны точ­ки, штри­хи, кру­ги, пе­ре­кре­щи­ваю­щие­ся ли­нии, схе­ма­тич­ные ли­ней­ные фи­гу­ры (пред­по­ло­жи­тель­но жен­ские). Со­хра­нил­ся ока­ме­нев­ший от­пе­ча­ток но­ги маль­чи­ка, ко­то­рый при­ня­то свя­зы­вать с об­ря­да­ми ини­циа­ции, воз­мож­но, про­во­див­ши­ми­ся в пе­ще­ре.

Ра­бо­ты под руководством Ж. Кло­та по­ка­за­ли, что про­стран­ст­во Ньо ос­ваи­ва­лось ху­дож­ни­ка­ми со­глас­но пред­ва­ри­тель­но­му за­мыс­лу, а фи­гу­ры объ­е­ди­не­ны в ком­по­зи­ции. Рас­по­ло­же­ние и кон­тур изо­бра­же­ний сна­ча­ла на­ме­ча­лись уголь­ком, за­тем вы­пол­ня­лись крас­кой. Про­ду­ман­ность ком­плек­са рос­пи­сей «Чёр­но­го са­ло­на» не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют ар­гу­мен­том в поль­зу то­го, что здесь бы­ло свя­ти­ли­ще. В Ньо вы­яв­ле­но 4 раз­ных со­ста­ва крас­ки. Их срав­не­ние с крас­ка­ми на на­ход­ках из слоя стоя­нок, рас­по­ло­жен­ных в рай­оне Ньо, по­зво­ли­ло от­не­сти большую часть рос­пи­сей в «Чёр­ном са­ло­не» Ньо и несколько зна­ков в её га­ле­ре­ях к позд­не­му Мад­ле­ну , ос­таль­ные изо­бра­же­ния - к сред­не­му. Для рос­пи­сей Ньо по­лу­че­ны ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты: 12890±160 лет на­зад, 13060±200 лет на­зад, 13850±150 лет на­зад.

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