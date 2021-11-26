ГАННИБАЛ (лат. Hannibalus) На чтение: 1 минута

Карфагенский политик и полководец, старший сын Гамилькара Барки .

По легенде, его отец заставил Ганнибала поклясться в том, что он никогда не будет другом Рима. В 237 г. до н.э. он отправляется вместе с отцом в Испанию, где изучает военное дело. После смерти Гамилькара служил под началом его зятя Гасдрубала, а после его гибели в 226 г. до н.э. Ганнибал становится командующим карфагенскими войсками в Испании. Одержав несколько побед над местными племенами, Ганнибал в 219 г. до н.э. осадил и захватил союзный Риму город Сагунт, что стало причиной начала II Пунической войны.

Весной 218 г. до н.э. войско Ганнибала вышло из Нового Карфагена (Картахена), прошло по побережью Галлии и достигло Альп; римское войско под руководством Публия Корнелия Сципиона не успело встретить его в Галлии и отошло в Северную Италию. Ганнибал совершает опасный переход через Альпы, потеряв около половины пехоты и кавалерии и почти всех слонов. В кавалерийской стычке при Тицине карфагеняне одержали верх, что укрепило их боевой дух. Армия Сципиона была вынуждена отойти к Плацентии, соединившись с войском отозванного из Сицилии Тиберия Семпрония Лонга.

В декабре 218 г. до н.э. состоялась битва у р. Требии, где римляне снова потерпели поражение, в результате которого цизальпинские галлы и лигуры встали на сторону Ганнибала, удвоив численность его армии. В 217 г. до н.э. Ганнибал продолжил войну в Италии и в 21 июня нанес римскому войску поражение в битве при Тразименском озере . После этого римляне перешли к тактике войны на истощение, не вступая в решительные битвы с Ганнибалом, но изматывая его мелкими стыками и нарушая снабжение неприятеля. Во главе римских войск встал диктатор Квинт Фабий Максим Кунктатор, избегавший больших сражений. Ганнибал не получил подкреплений из Карфагена из-за противодействия своих противников, во главе которых стоял Ганнон . После окончания срока диктатуры Фабия во главе римской армии встали консулы Гай Теренций Варрон и Луций Эмилий Павел. В августе 216 г. до н.э. состоялась битва при Каннах, где римской армии, численно превосходившей карфагенян, было нанесено сокрушительное поражение, Эмилий Павел погиб, однако, Ганнибал не пошел на Рим. Римская тактика войны на истощение начала приносить плоды: от Ганнибала отпадали союзные племена, римляне брали города (Капую, Сиракузы, Тарент), силы карфагенян истощались. Римляне перенесли военные действия в Испанию, где Публий Корнелий Сципион захватил Новый Карфаген, а в 207 г. до н.э. полностью выдавил карфагенян с полуострова. В 204 г. до н.э. римляне высаживаются в Африке, где в 202 г. до н.э. произошла битва при Заме, в которой Ганнибал потерпел поражение.

После заключения мирного договора Ганнибал не отказался от борьбы с Римом. В 196 г. до н.э. он был избран суффетом Карфагена, но его деятельность вызвала недовольство антибаркидской партии, и в 192 г. до н.э. он был вынужден бежать в Эфес к Антиоху III, который в то время готовился к войне с Римом. Он поручил Ганнибалу командовать флотом, однако тот, не имея опыта, потерпел поражение. После разгрома в битве при Магнесии, Антиох был вынужден заключить с римлянами мир, одним из условий которого была выдача Ганнибала. Он отправляется сначала на Крит, затем к Арташесу I в Армению, ок. 186 г. до н.э. Ганнибал переезжает к царю Вифинии Прусию, тогда воевавшему с союзником Рима царем Пергама Евменом. Римляне потребовали от Прусия выдачи Ганнибала; узнав об этом, он принял яд.

Ганнибал был одним из величайших полководцев античности, он пользовался всеми возможностями для нанесения урона противнику и обеспечения безопасности собственных войск. Вершиной его искусства является битва при Каннах, ставшая образцом окружения превосходящих сил противника и его полного уничтожения.

Исторические источники :

Тит Ливий. История;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека;

Корнелий Непот. О великих иноземных полководцах. Ганнибал;

Аппиан. Сирийская война;

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Фабий, Марцелл.

Иллюстрация :

Бюст Ганнибала. Национальный археологический музей Неаполя.