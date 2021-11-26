БАРКИДЫ

Карфагенский аристократический род, давший в эпоху Пунических войн несколько знаменитых полководцев и политических деятелей, таких как Гамилькар Барка (Молния) и его сын Ганнибал .

Б. прославились как непримиримые и сильные противники Рима , игравшие во второй половине III в. до н. э. ведущую роль в политической жизни Карфагена.

Автор статьи: А. Л. Смышляев.

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