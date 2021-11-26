АКРАГАНТ (греч. ’Aκράγδης, лат. Agrigentum)

Древнегреческий город на южном берегу Сицилии, основанный родосцами, пришедшими из Гелы (начало VI в. до н. э.).

Благодаря естественным богатствам и торговле быстро достиг процветания. В 570–554 до н. э. в А. правил тиран Фаларид, в 488–472 до н. э. — Ферон, который вместе с Гелоном одержал победу над карфагенянами при Гимере (480 до н. э.). Затем в А. было установлено демократическое правление. В 406 до н. э. был разрушен карфагенянами, восстановлен Тимолеонтом. Во время первой Пунической войны был взят римлянами (262 до н. э.), получив статус союзников и сохранив свое государственное управление. В 43 до н. э. жители А. получили римское гражданство. Сохранились руины нескольких дорийских храмов: колоссального храма Зевса Олимпийского (ок. 480 до н. э.), так называемых храма Геракла (ок. 500 до н. э.), храма Юноны (ок. 450 до н. э.) и храма Конкордии (после 450 до н. э.). Уроженцем А. был философ Эмпедокл.

Автор статьи: В. С. Ленская.

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