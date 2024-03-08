СТИЛИХОН ФЛАВИЙ

Стилихóн Флáвий ( лат. Stilicho Flavius) (ок. 360, ? — 22.08.408, Равенна) — римский полководец и государственный деятель. Романизированный вандал , сын вандала, римского офицера кавалерийского подразделения, и знатной римлянки. Военную карьеру начал в элитном подразделении телохранителей, рано проявил себя на дипломатической службе. В 383 отправлен с посольством в Персию для заключения мира с Сасанидами . В 384 император Феодосий I произвел С. Ф. в комиты, женил на своей племяннице Серене. В 392 С. Ф. назначен магистром конницы, в 394 командующим всеми вой­сками Западной Римской империи, опекуном малолетнего сына Феодосия Гонория . После смерти Феодосия (395) С. Ф. фактически правил Западной Римской империей, выдал замуж за Гонория своих дочерей Марию (398) и Терманцию (408). Стремился воссоединить империю под эгидой Рима. Пытался утвердить свое влияние в Восточной Римской империи, боролся за власть с Руфином, организовал его убийство. В 398 подавил восстание Гильдона в Африке, изгнал вандалов и аланов из Норика (401), в битве под Полленцией (402) и Вероной (403) разбил готов Алариха , в 405/406 нанес поражение варварским отрядам Радагайса. Вторжение в Галлию (406) вандалов, аланов и свевов С. Ф. остановить не удалось. В результате заговора казнен в Равенне, согласно закону damnatio memoriae имя С. Ф. было стерто со всех надписей.

Лит. : Mazzarino S. Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio. Milan, 1990; Hughes I. Stilicho. The vandal who saved Rome. Barnsley, 2010; Lançon B. Théodose. Paris, 2014. В. П. Буданова.