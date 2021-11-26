ПРЕТОРИЯ
ПРЕТОРИЯ - столица ЮАР.
Население 1978,1 тысяч человек (2013 год); в пределах агломерации [с 2000 городской округ Тсване (Цване); включает бывшие африканские посёлки, города Центурион, Бронкхорстспрёйт и другие] около 3 миллионов человек. Расположена в северо-восточной части страны, в провинции Гаутенг, на реке Апис. Важный транспортный узел; связана скоростной железнодорожной линией с Йоханнесбургом. Ближайший международный аэропорт - имени О. Тамбо в Йоханнесбурге.
Основана в 1855 году бурскими переселенцами во главе с М.В. Преториусом (названа в честь его отца А.В.Я. Преториуса). С 1860 года столица Трансвааля. В ходе англо-бурской войны 1880-1881 годах, в декабре 1880 года и марте 1881 год, осаждалась бурами. Во время англо-бурской войны 1899-1902 годов взята 5 июня 1900 года британскими войсками, вошла в британскую колонию Трансвааль. С 1910 года административная столица Южно-Африканского Союза, с 1961 года - ЮАР. Город с 1931 года.
Историческая часть Претории сохранила регулярную планировку XIX века. В её центре расположена площадь Черч-сквер (Керк-платс) с бывшей Ратушей (1888-1892 годы) и Дворцом правосудия (1896-1902 годы; оба здания - архитектор С.В. Вирда), зданием Нидерландского банка и Кредитного союза Южной Африки (1897 год, архитектор В. де Сван; все - в руслеэклектизма) и памятником президенту ЮАР Претория Крюгеру (отлит в 1899 году, на современном месте с 1954 года, скульптор А. ван Воу). Среди жилой застройки конца XIX – первой половины XX века.: Мелроз-хаус (1886 год; с 1971 года музей), дом Мунро в интернациональном стиле (1932 год, архитектор У.Г. Макинтош). Также в Претории: окружённый парком правительственный комплекс «Юнион билдингс» в стиле неоренессанс (1910-1912 годы, архитектор Х. Бейкер), Ратуша в стиле ар деко (закончена в 1935 году, архитекторы Дж.Л. Холл, Макинтош). Среди построек второй половины XX века - здания таможни (1951 год, архитекторское бюро «Burg, Lodge & Burg», архитектор Макинтош), Комитета по контролю за качеством мясных продуктов (ныне «Нипилар хаус»; 1952 год, архитектор Х. Стаух), Нидерландского банка (1953 год, архитектор Н. Итон), Музей «Дидакта» (ныне офисный комплекс; 1967 год, архитекторское бюро «Smit & Viljoen»), высотные здания «Volkskas Bank» (ныне ABSA; 1976 год, архитекторское бюро «Pauw & Botha»; оба в стиле брутализма) и «South African Reserve Bank» (1986-1988 годы, архитекторское бюро «Burg, Doherty, Bryant & Partners»; высотой 150 м - самое высокое здание Претории). На окраине Претории - четыре форта (1896 год), мемориал первым бурским колонистам «Вортреккер» в формах ар деко с элементами национального романтизма (1949 год, архитектор Г. Мурдейк).
Претория - главный центр науки, образования и культуры ЮАР. Южно-Африканская национальная АН (1996 год), Академия наук и искусств (1909 год). Национальный исследовательский фонд (1998 год). Советы: по наукам о Земле (на базе Геологической службы Южной Африки, 1912 год), научным исследованиям и промышленным разработкам (1945 год, ведущая научная организация ЮАР), гуманитарным наукам (1969 год), сельскому хозяйству (1992 год). Найчно-исследовательские институты: почвы, климата и воды (1902 год), ветеринарии (1908 год), Африки (1960 год) и другие. Университет Претория [1908 год; в его составе - Археологический музей Мапунгубве (2000 год) и другие]; Технологический университет Тсване (2004 год). Отделение Национальные библиотеки ЮАР (на базе Государственной библиотеки, 1887 год). Национальные архивы. Национальные музеи: естественной истории (1892 год), геологический (1897 год), военной истории (1947 год); среди других музеев - сельского хозяйства имени В. Принслу (1920-е годы), художественный (1964 год). Южно-Африканский государственный театр (1981 год; комплекс из 5 театральных площадок; балет, драма, мюзикл и другие). Негосударственный музейный фонд «Униса» (1990 год) организует концерты, конкурсы и фестивали, спонсирует образовательную деятельность. Международные конкурсы музыкантов-исполнителей различных специальностей (с 1992 года). Национальный ботанический сад Претории (1958 год). Национальный зоопарк (1899 год, крупнейший в стране).
Среди спортивных сооружений - стадион имени Лофтуса Ферсфелда (1923 год; около 50 тысяч мест; матчи чемпионатов мира по регби в 1995 году и по футболу в 2010 году, Кубка конфедераций в 2009 году).
Агломерация Претория - важный экономический центр страны. В городском хозяйстве доминирует сфера услуг (около 77,5% стоимости ВРП, начало 2010-х годов), ведущие сектора - адмимистративные услуги [включая корпоративное управление; размещаются в том числе Государственная корпорация по атомной энергии (1982 год), Южно-Африканское национальное космическое агентство и другие], торговля, финансовый бизнес (в том числе штаб-квартира Центрального банка ЮАР «South African Reserve Bank»), обслуживание военных объектов (штаб ВВС ЮАР, две авиабазы). Важное значение имеет туризм; основные виды - деловой, культурно-познавательный (среди достопримечательностей - крупнейший в Африке буддийский храм в г. Бронкхорстспрёйт), экологический.
Ведущие отрасли промышленности: транспортное машиностроение, выпуск продукции военного назначения (подразделения главного национального производителя военной техники «Denel SOC»; боеприпасы, беспилотные ЛА и другие), чёрная металлургия, пищевкусовая. В агломерации Претории производится около 1/2 автомобилей и автокомплектующих страны. Автосборочные заводы американской компании «Ford Motor», япононской «Nissan» (оба - легковые автомобили), индийской «Tata Motors» (грузовики); автомобильный завод германской BMW (легковые автомобили; 80% продукции экспортируется), крупный вагоноремонтный завод. Производство авиационных деталей и узлов; выпуск ферросилиция, металлургического кокса. Среди предприятий пищевкусовой промышленности - заводы «SABMiller» (напитки под маркой «Coca-Cola Company»), «Nestlé»; крупнейший в стране мелькомбинат. Производство цемента, металлоизделий, продукции бытовой химии, косметических и фармацевтических (в том числе противотуберкулёзные препараты) средств и так далее.
В окрестностях Претория - добыча алмазов.