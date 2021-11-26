ПРЕТОРИЯ

ПРЕТОРИЯ - сто­ли­ца ЮАР.

Население 1978,1 тысяч человек (2013 год); в пре­де­лах аг­ло­ме­ра­ции [с 2000 городской ок­руг Тсва­не (Цва­не); вклю­ча­ет бывшие африканские по­сёл­ки, го­ро­да Цен­ту­ри­он, Бронк­хор­стс­прёйт и другие] около 3 миллионов человек. Рас­по­ло­же­на в северо-восточной час­ти стра­ны, в провинции Гау­тенг, на реке Апис. Важ­ный транс­порт­ный узел; свя­за­на ско­ро­ст­ной железнодорожной ли­ни­ей с Йо­хан­нес­бур­гом. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - имени О. Там­бо в Йо­хан­нес­бур­ге.

Ос­но­ва­на в 1855 году бур­ски­ми пе­ре­се­лен­ца­ми во гла­ве с М.В. Пре­то­риу­сом (на­зва­на в честь его от­ца А.В.Я. Пре­то­риу­са ). С 1860 года сто­ли­ца Транс­ваа­ля. В хо­де анг­ло-бур­ской вой­ны 1880-1881 годах, в декабре 1880 года и мар­те 1881 год, оса­ж­да­лась бу­ра­ми. Во вре­мя анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов взя­та 5 июня 1900 года британскими вой­ска­ми, во­шла в британскую ко­ло­нию Транс­ва­аль. С 1910 года административная сто­ли­ца Южно-Африканского Сою­за, с 1961 года - ЮАР. Го­род с 1931 года.

Ис­то­рическая часть Претории со­хра­ни­ла ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку XIX века. В её цен­тре рас­по­ло­же­на площадь Черч-сквер (Керк-платс) с бывшей Ра­ту­шей (1888-1892 годы) и Двор­цом пра­во­су­дия (1896-1902 годы; оба зда­ния - архитектор С.В. Вир­да), зда­ни­ем Ни­дерландского бан­ка и Кре­дит­но­го сою­за Южной Аф­ри­ки (1897 год, архитектор В. де Сван; все - в рус­леэк­лек­тиз­ма) и па­мят­ни­ком пре­зи­ден­ту ЮАР Претория Крю­ге­ру (от­лит в 1899 году, на современном мес­те с 1954 года, скульп­тор А. ван Воу). Сре­ди жи­лой за­строй­ки конца XIX – первой половины XX века.: Мел­роз-ха­ус (1886 год; с 1971 года му­зей), дом Мун­ро в ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле (1932 год, архитектор У.Г. Ма­кин­тош). Так­же в Претории: ок­ру­жён­ный пар­ком пра­ви­тельственный ком­плекс «Юни­он бил­дингс» в сти­ле не­оре­нес­санс (1910-1912 годы, архитектор Х. Бей­кер), Ра­ту­ша в сти­ле ар де­ко (за­кон­че­на в 1935 году, ар­хи­тек­то­ры Дж.Л. Холл, Ма­кин­тош). Сре­ди по­стро­ек второй половины XX века - зда­ния та­можни (1951 год, ар­хитекторское бю­ро «Burg, Lodge & Burg», архитектор Ма­кин­тош), Комитета по кон­тро­лю за ка­че­ст­вом мяс­ных про­дук­тов (ны­не «Ни­пилар ха­ус»; 1952 год, архитектор Х. Ста­ух), Ни­дерландского бан­ка (1953 год, архитектор Н. Итон), Му­зей «Ди­дак­та» (ны­не офис­ный ком­п­лекс; 1967 год, ар­хитекторское бю­ро «Smit & Vi­ljoen»), вы­сот­ные зда­ния «Volks­kas Bank» (ны­не ABSA; 1976 год, ар­хитекторское бю­ро «Pauw & Botha»; оба в сти­ле бру­та­лиз­ма) и «South African Reserve Bank» (1986-1988 годы, ар­хитекторское бю­ро «Burg, Doherty, Bryant & Partners»; высотой 150 м - са­мое вы­со­кое зда­ние Претории). На ок­раи­не Претории - че­ты­ре фор­та (1896 год), ме­мо­ри­ал пер­вым бур­ским ко­ло­ни­стам «Ворт­рек­кер» в фор­мах ар де­ко с эле­мен­та­ми национального ро­ман­тиз­ма (1949 год, архитектор Г. Мур­дейк).

Претория - главный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры ЮАР. Южно-Африканская национальная АН (1996 год), Ака­де­мия на­ук и ис­кусств (1909 год). Национальный ис­сле­до­ва­тель­ский фонд (1998 год). Со­ве­ты: по нау­кам о Зем­ле (на ба­зе Гео­ло­гической служ­бы Южной Аф­ри­ки, 1912 год), на­учным ис­сле­до­ва­ни­ям и промышленным раз­ра­бот­кам (1945 год, ве­ду­щая на­учная ор­га­ни­за­ция ЮАР), гу­ма­ни­тар­ным нау­кам (1969 год), сельскому хозяйству (1992 год). Найчно-исследовательские институты: поч­вы, кли­ма­та и во­ды (1902 год), ве­те­ри­на­рии (1908 год), Аф­ри­ки (1960 год) и другие. Университет Претория [1908 год; в его со­ста­ве - Ар­хео­ло­гический му­зей Ма­пун­губ­ве (2000 год) и другие]; Тех­но­ло­гический университет Тсва­не (2004 год). От­де­ле­ние Национальные библиотеки ЮАР (на ба­зе Государственной библиотеки, 1887 год). Национальные ар­хи­вы. Национальные му­зеи: ес­тественной ис­то­рии (1892 год), гео­ло­гический (1897 год), во­енной ис­то­рии (1947 год); сре­ди других му­зе­ев - сельского хозяйства имени В. Принс­лу (1920-е годы), ху­до­же­ст­вен­ный (1964 год). Южно-Африканский государственный те­атр (1981 год; ком­плекс из 5 те­ат­раль­ных пло­ща­док; ба­лет, дра­ма, мю­зикл и другие). Не­го­су­дарственный музейный фонд «Уни­са» (1990 год) ор­га­ни­зу­ет кон­цер­ты, кон­кур­сы и фес­ти­ва­ли, спон­си­ру­ет об­ра­зо­ва­тель­ную дея­тель­ность. Ме­ж­ду­народные кон­кур­сы му­зы­кан­тов-ис­пол­ни­те­лей различных спе­ци­аль­но­стей (с 1992 года). Национальный бота­нический сад Претории (1958 год). Национальный зоо­парк (1899 год, круп­ней­ший в стра­не).

Сре­ди спор­тив­ных со­ору­же­ний - ста­ди­он имени Лоф­ту­са Ферс­фел­да (1923 год; около 50 тысяч мест; мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра по рег­би в 1995 году и по фут­бо­лу в 2010 году, Куб­ка кон­фе­де­ра­ций в 2009 году).

Аг­ло­ме­ра­ция Претория - важ­ный эко­но­мический центр стра­ны. В городском хо­зяй­ст­ве до­ми­ниру­ет сфе­ра ус­луг (около 77,5% стои­мо­сти ВРП, начало 2010-х годов), ве­ду­щие сек­то­ра - адмимистративные ус­лу­ги [вклю­чая кор­по­ра­тив­ное управ­ле­ние; раз­ме­ща­ют­ся в том числе Государственная кор­по­ра­ция по атом­ной энер­гии (1982 год), Южно-Африканское национальное кос­мическое агент­ст­во и другие], тор­гов­ля, фи­нан­со­вый биз­нес (в том числе штаб-квар­ти­ра Центрального бан­ка ЮАР «South African Reserve Bank»), об­слу­жи­ва­ние во­енных объ­ек­тов (штаб ВВС ЮАР, две авиа­ба­зы). Важ­ное зна­че­ние име­ет ту­ризм; основные ви­ды - де­ло­вой, куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный (сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - круп­ней­ший в Аф­ри­ке буд­дий­ский храм в г. Бронк­хор­стс­прёйт), эко­ло­ги­че­ский.

Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: транс­порт­ное ма­ши­но­строе­ние, вы­пуск про­дук­ции во­енного на­зна­че­ния (под­раз­де­ле­ния главного национального про­из­во­ди­те­ля во­енной тех­ни­ки «Denel SOC»; бо­е­при­па­сы, бес­пи­лот­ные ЛА и другие), чёр­ная ме­тал­лур­гия, пи­ще­вку­со­вая. В аг­ло­ме­ра­ции Претории про­из­во­дит­ся около 1/2 ав­то­мо­би­лей и ав­то­ком­плек­тую­щих стра­ны. Ав­то­сбо­роч­ные за­во­ды американской ком­па­нии «Ford Motor», япононской «Nissan» (оба - лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли), индийской «Ta­ta Motors» (гру­зо­ви­ки); ав­то­мо­биль­ный за­вод германской BMW (лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли; 80% про­дук­ции экс­пор­ти­ру­ет­ся), круп­ный ва­го­но­ре­монт­ный за­вод. Про­изводство авиационных де­та­лей и уз­лов; вы­пуск фер­ро­си­ли­ция, ме­тал­лур­гического кок­са. Сре­ди пред­при­ятий пи­ще­вку­со­вой промышленности - за­во­ды «SABMiller» (на­пит­ки под мар­кой «Coca-Cola Company»), «Nestlé»; круп­ней­ший в стра­не мель­ком­би­нат. Про­изводство це­мен­та, ме­тал­ло­из­де­лий, про­дук­ции бы­то­вой хи­мии, кос­ме­тических и фар­ма­цев­тических (в том числе про­ти­во­ту­бер­ку­лёз­ные пре­па­ра­ты) средств и так далее.

В ок­ре­ст­но­стях Претория - до­бы­ча ал­ма­зов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)