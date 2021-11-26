ПАВЛИН НОЛАНСКИЙ

ПАВЛИН НОЛАНСКИЙ - латинский религиозный деятель, епископ Нолы (приблизительно с 409-410 годов), поэт, христианский святой.

Происходил из среды высшей галло-римской аристократии. Получил разностороннее образование; учился, в частности, у известного поэта Авсония. Успешно занимаясь адвокатской практикой, был замечен императором Грацианом , который приблизил Павлина Ноланского к себе. С 378 года сенатор, консул, с 381 года правитель провинции Кампания. В этот период, ещё не будучи христианином, он узнал о широком почитании в Ноле исповедника Феликса (пострадал в 250 году, в ходе гонений при императоре Деции ). В 383 году, в связи с убийством Грациана, удалился от политики и вернулся в Галлию . Женился на христианке Теразии, под влиянием которой в 389 году принял крещение от епископа Бурдигалы Дельфина. Переселился в Барцино (ныне Барселона), где после рождения и скорой смерти сына обратился к аскетизму, отказавшись от земельных владений и богатства. Рукоположен в пресвитеры на Рождество (между 393 и 395 годами). В 395 году переехал в Нолу, где поселился возле мартирия святого Феликса, основав аскетическую общину. После смерти жены (409) поставлен епископом Нолы. В христианском предании Павлин Ноланский считается одним из основателей традиции колокольных звонов.

Известен как христианский поэт, а также автор посланий, сочетавший традиции античной образованности и христианского благочестия. Поэтические произведения Павлина Ноланского написаны в 389-410 годах, послания - в 395-426 годах. С 395 года основной темой его поэзии стало прославление святого Феликса. Некоторые поэмы представляют собой парафраз библейских текстов. Стихи светского характера [эпиталамий, пропемптики (прощальные стихи) и др.] также содержат христианские мотивы и библейские аллюзии. Послания в стихах Авсонию являются своего рода оправданием Павлина Ноланского за его отказ от светской карьеры ради преимущества жизни аскета. Послания Павлина Ноланского имеют в основном дружеский характер; его корреспондентами были видные литераторы (Авсоний), богословы и аскеты (блж. Августин, Иероним Блаженный, Сульпиций Север). Античная концепция дружбы приобретает у Павлина Ноланского христианское осмысление: связь между людьми посредством веры во Христа. Сочинения Павлина Ноланского пронизаны идеей смирения и любви к ближнему через Христа.

В церковной традиции Павлин Ноланский получил прозвище Милостивый; сложился ряд легенд о его милосердии (продажа себя в рабство вандалам вместо сына вдовы и др.). День памяти по календарю Римско-католической церкви - 22 июня, по календарю Русской православной церкви - 23 января (5 февраля).