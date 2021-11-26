ОДОAКР (лат. Odoacer, Ottokar)

Германский правитель Италии (476-493 гг.).

Одоакр происходил из племени скиров (под другим версиям – ругов или готов). В 470 г. он поступил на службу в армию императоров Западной Римской империи. В 475 г. Флавий Орест, начальник войска (magister militum), приказал Одоакру подавит мятеж, возникший из-за требований германцев предоставить им треть земель Италии. Одоакр, однако, не спешил расправиться со своими соплеменниками, и в августе 476 г. он был провозглашен королем, 23 августа победил при Павии войска Ореста и убил его и низложил последнего императора Запада Ромула Августула (сохранив ему жизнь и назначив содержание).

Это событие считается формальным концом истории Западной Римской империи. Император Востока Зенон признал Одоакра наместником Рима и потребовал от него признать изгнанного Орестом Юлия Непота императором, с чем Одоакр согласился. В 480 г. Непот был убит и Одоакр отослал в Константинополь императорские инсигнии, прося назначить нового правителя, но Зенон ничего ему не ответил, предпочтя оставаться единственным правителем империи.

В 480-е гг. началась война Одоакра с вождем остготов Теодорихом Великим. В 487 г. он совершил поход в Норик, но уже на следующий год был вынужден оставить его, в 489-490 гг. потерпел ряд поражений, но смог удержать Равенну. В феврале 493 Одоакр заключил союз с Теодорихом для совместного управления Западом, но в марте того же года был убит на пиру: Теодорих разрубил его одним ударом меча, сказав: «У несчастного не было в теле костей». Брат Одоакра был расстрелян из лука, сына казнили, а жену уморили голодом.