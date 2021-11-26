ОДОАКР
ОДОАКР - правитель Италии (476-493).
Арианин. Сын «гунна» (возможно, из германского племени ругов) Эдикона, начальника личной охраны Аттилы, участника посольства в Константинополь в 449 году, позднее упомянутого среди предводителей германского племени скиров (откуда была Сунигильда, мать Одоакра), разбитых остготами около 469 года. Брат Хунвульфа (Онульфа), который в 477-479 годах был военным магистром римской провинции Восточный Иллирик. Во главе отряда саксов Одоакр занял к 469 году Анжер, но был выбит оттуда франкским королём Хильдериком (смотри в статьях Меровинги и Турне), позднее заключившим с Одоакром союз. В начале 470-х годов по пути в Италию Одоакр в Норике получил благословение святого Северина, предрёкшего Одоакру блестящее будущее. В 471/472 годах Одоакр участвовал в войне западно-римского императора Анфемия и полководца Рицимера, затем служил в императорской гвардии. В ходе военного переворота Одоакр во главе отрядов торкилингов (упоминаются лишь в связи с Одоакром), скиров и герулов занял место фактически правившего Италией Ореста, поддержав требование воинов-варваров о получении 1/3 итальянских земельных владений (или налога с них). 23 августа 476 года был провозглашён королём (rex), 28 августа 476 года убил Ореста, 5 сентября 476 года лишил его сына Ромула Августула титула императора, знаки власти отослал с посольством в Константинополь императору Зенону. Тот фактически одобрил произошедшее, даровав Одоакру титул «патрикий» и имя Флавий (Flavius Odovacer), но указал на номинального императора Запада Непота, свергнутого Орестом в 475 году и жившего в Салоне (Далмация); с 480 года Одоакр получил право назначать одного из двух консулов. Вместе с тем известны монеты «Одоакр король Италии». Именования Одоакра королём торкилингов, ругов, скиров, герулов, готов, «народов» (gentes, то есть варварских народов) и т. д. принадлежат авторам, писавшим после свержения Одоакра, и, возможно, отражают желание подчеркнуть связь Одоакра именно с варварами, его «тиранство». Во внутренней политике Одоакр сохранял традиционные римские институты, имел хорошие отношения с римским сенатом, но правил опираясь на армию, состоящую в основном из германцев, что было продолжением процессов, начавшихся задолго до Одоакра и продолжавшихся в рамках Остготского королевства. Во внешней политике Одоакр действовал не как представитель Римской империи, а как правитель Италии. Он не препятствовал захватам Вестготским королевством в Галлии, не платил римским войскам в Норике. В 477 году вернул контроль над Сицилией в обмен на ежегодные выплаты владевшим ею вандалам, после гибели Непота в 480 году установил контроль над Далмацией. В 484 году отношения Одоакра с Константинополем осложнились из-за предполагаемых связей Одоакра с участниками восстания Илла. В 488 году Одоакр вывел римское население из Прибрежного Норика, разгромив в 487 году живших там и поблизости ругов. В 489 году Одоакр был разбит вторгнувшимся в Италию (по соглашению с Константинополем) Теодорихом Великим на реке Изонцо и близ Вероны. В 490 году предпринял контрнаступление, провозгласил цезарем Западной Римской империи своего сына Телу, но был разбит на реке Адда и блокирован в Равенне (полностью - в августе 492 года). По мирному договору Одоакр сделал соправителем Теодориха, вступившего в Равенну 5 августа 493 года, но через 10 дней вероломно убит им. Затем были уничтожены Онульф, жена Одоакра Сунигильда, приближённые Одоакра с семьями. Тела был отправлен заложником в Галлию к везиготам и убит через 7 лет при попытке вернуться в Италию.