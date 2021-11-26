МЕНАНДР ПРОТИКТОР («Гвардеец»)

Восточно-римский историк и дипломат 2-й пол. VI в.

Получив правоведческое образование, М.П. не занимался юридической практикой, а царствование Маврикия служил в гвардии (откуда и прозвище).

Перу М.П. принадлежит «История» о событиях 558-82 гг., хронологически продолжающая труд Агафия Миринейского. Сочинение М.П., посвященное преимущественно вопросам международных отношений, представляет большую ценность как источник по истории внешней политики Восточной Римской империи сер. – 2-й пол. VI в. Имея доступ к дипломатическим архивам, М.П. активно использовал посольские донесения и переписку, оригиналы договоров, а также собственные наблюдения и опыт. «История» целиком не сохранилась и дошла до нас в пространных выдержках, содержащихся в компилятивных работах Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го и византийской энциклопедии « Су­да ».

Сочинения:

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса, прим. Г. Дестуниса. СПб., 1860.

Автор статьи: А. Н. Слядзь