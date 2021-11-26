МАР-САБА

МАР-САБА - ве­ли­кая лав­ра Сав­вы Ос­вя­щен­но­го (греческий Λαύρα Σάββα τοῦ ‘Ηγιασμένου), пра­во­слав­ный муж­ской мо­на­стырь в Па­ле­сти­не.

Один из древ­ней­ших об­ще­жи­тель­ных дей­ст­вую­щих мо­на­сты­рей . Рас­по­ло­жен к юго- вос­то­ку от Ие­ру­са­ли­ма, в Иу­дей­ской пус­ты­не (в гор­ном уще­лье Кед­рон­ской до­ли­ны).

Ос­но­ван прп. Сав­вой Ос­вя­щен­ным, уст­ро­ив­шим с уче­ни­ка­ми ок. 483–484 в ес­те­ст­вен­ной пе­ще­ре цер­ковь Те­ок­ти­стос (от греч. – соз­дан­ная Бо­гом). В мо­на­сты­ре пре­по­доб­ный соз­дал «Бо­го­слу­жеб­ный ус­тав» (Ие­ру­са­лим­ский Ти­пи­кон). Лав­ра со­стоя­ла из центр. мо­на­сты­ря, за­щи­щён­но­го при имп. Юс­ти­ниа­не I сте­на­ми с до­зор­ной 4-уголь­ной баш­ней, и рас­по­ло­жен­ных во­круг не­го пе­щер­ных ке­лий и ски­тов. Лав­ра ра­зо­ря­лась пер­са­ми (614) и ара­ба­ми (638, 728, 792, 1187), тем не ме­нее в отд. пе­рио­ды ме­ж­ду 6 и 9 вв. здесь под­ви­за­лось до 300 мо­на­хов, сре­ди них – бо­лее 20 по­чи­тае­мых свя­тых: Аф­ро­ди­сий Па­ле­стин­ский, Ио­анн Да­ма­скин , на­пи­сав­ший здесь со­чи­не­ния в за­щи­ту ико­но­по­чи­та­ния, Кос­ма Май­юм­ский, Сте­фан Гим­но­граф, Ми­ха­ил Син­гелл, Фео­дор Эдес­ский, Ми­ха­ил Сав­ва­ит, Ле­он­тий Да­мас­ский, био­граф и ис­то­рик Ки­рилл Ски­фо­поль­ский. В 1256 мо­щи прп. Сав­вы бы­ли пе­ре­не­се­ны кре­сто­нос­ца­ми в ц. Св. Ан­то­ния в Ве­не­ции; в 1965 воз­вра­ще­ны в лав­ру. В 16 в. бы­ла ра­зо­рена бе­дуи­на­ми и тур­ка­ми. С 1604 в лав­ре не­ко­то­рое вре­мя под­ви­за­лись сер­бы. Вос­ста­нав­ли­ва­лась при пат­ри­ар­хах Ие­ру­са­лим­ских Нек­та­рии (в 1667) и До­си­фее II (по­сле 1688); до­строе­ны сте­ны, воз­ве­де­на гос­ти­ни­ца для па­лом­ни­ков. По­стра­да­ла от зем­ле­тря­се­ния 1834; бы­ла вос­ста­нов­ле­на ок. 1840 пре­им. на рос. сред­ст­ва (то­гда же в оби­тель по­па­ло зна­чит. ко­ли­че­ст­во рус. икон). В 1848–1854 в лав­ре пе­ре­во­дил древ­ние кни­ги свт. Фео­фан За­твор­ник. На­стоя­тель лав­ры – пат­ри­арх Ие­ру­са­лим­ский; в ней жи­вут пред­ста­ви­те­ли раз­ных на­цио­наль­но­стей (в т. ч. гре­ки, сирий­цы, гру­зи­ны) по т. н. ви­зант. вре­ме­ни (так, 12-й час но­чи сов­па­да­ет с за­хо­дом солн­ца), без элек­три­че­ст­ва; жен­щи­ны на тер­ри­то­рию мо­на­сты­ря не до­пус­ка­ют­ся.

По­сре­ди центр. дво­ра лав­ры рас­по­ложе­на 6-гран­ная ча­сов­ня, по­стро­ен­ная в 7 в. как усы­паль­ни­ца прп. Сав­вы (вос­ста­нов­ле­на в 17 в.); ря­дом под пли­та­ми скры­та пе­щер­ная брат­ская усы­паль­ни­ца (ос­тан­ки со­хра­ня­ют­ся по афон­ско­му обы­чаю – от­дель­но кос­ти и че­ре­па). К се­ве­ро-за­па­ду от дво­ра – пе­щер­ная ц. Свт. Ни­ко­лая (ос­вя­ще­на в 490; в ин­терь­е­ре – че­ре­па мо­на­хов, уби­тых пер­са­ми, ико­ны 16–17 вв.), над ней – пе­щер­ная ке­лья Прп. Ио­ан­на Да­ма­ски­на с ча­сов­ней Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля, от ко­то­рой кру­тая ле­ст­ни­ца ве­дёт в т. н. баш­ню Юс­ти­ниа­на (по­строе­на на день­ги, по­лу­чен­ные в 531 от имп. Юс­ти­ниа­на I), где по­ме­ща­лась б-ка. К вос­то­ку от дво­ра – 1- не­фный пе­ре­кры­тый боль­шим ку­по­лом Бла­го­ве­щен­ский со­бор (ок. 494–501; пе­ре­страи­вал­ся в сер. 6 в.; рес­тав­ри­ро­ван в сер. 14 в. и в 17 в.; рос­пи­си сер. 19 в.) с риз­ни­цей, сев. при­де­лом, при­тво­ром и рез­ным ико­но­ста­сом, на цар­ских вра­тах ко­то­ро­го изо­бра­же­ны пре­по­доб­ные Сав­ва, Ха­ри­тон Ис­по­вед­ник, Ев­фи­мий Ве­ли­кий и Ио­анн Мол­чаль­ник. В ан­самбль так­же вхо­дят: 2 ке­льи Прп. Сав­вы, ча­сов­ни Св. Ио­ан­на Злато­уста, Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца, Свя­тых Ио­аки­ма и Ан­ны; тра­пез­ная, ц. Со­бо­ра свя­тых Ар­хан­ге­лов (1970-е гг.; воз­ве­де­на на фун­да­мен­те ста­рой церк­ви). За пре­де­ла­ми мо­на­стыр­ских стен: Де­ви­чья баш­ня с ча­сов­ней Прп. Си­ме­о­на (1612), ко­то­рая слу­жи­ла гос­ти­ни­цей для жен­щин; ис­точ­ник Прп. Сав­вы.

Во­круг центр. мо­на­сты­ря в 1982–83 бы­ли изу­че­ны ос­тат­ки ке­лий и ке­но­вий, мно­гие из ко­то­рых пред­став­ля­ли со­бой не­боль­шие мо­на­сты­ри с собств. церк­ва­ми, рас­ши­рен­ны­ми пе­ще­ра­ми с по­ме­ще­ния­ми в 2–3 уров­ня, с цис­тер­на­ми для во­ды. В не­ко­то­рых най­де­ны мо­за­ич­ные по­лы 6–7 вв. со слож­ным гео­мет­рич. ор­на­мен­том, ос­тат­ки ли­тур­гич. ут­ва­ри. Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных ке­лий и ски­тов: пе­ще­ра, в ко­то­рой в 478 по­се­лил­ся Св. Сав­ва; ке­лья Прп. Ксе­но­фон­та и ски­ты его сы­но­вей Ар­ка­дия (баш­ня 2-й пол. 6 в., в ча­сов­не – фре­ски 7–8 вв.) и Ио­ан­на, жив­ших здесь в 5 в.; ски­ты Прп. Ио­ан­на Мол­чаль­ни­ка (6 в.) и Св. Со­фии (в честь ма­те­ри прп. Сав­вы; в церк­ви, 657, рос­пи­си 12, 18–19 вв.).

Дополнительная литература:

Ле­о­нид (Ка­ве­лин), ар­хи­ман­д­рит. Лав­ра Св. Сав­вы Ос­вя­щен­но­го. Од., 1868;

он же. Ста­рый Ие­ру­са­лим и его ок­ре­ст­но­сти. Из за­пи­сок ино­ка-па­лом­ни­ка. М., 2008;

Фео­до­сий, ар­хи­ман­д­рит. Па­ле­стин­ское мо­на­ше­ст­во в IV–VI вв. К., 1899;

Compagnoni P. Il deserto di Giuda. Mil., 1985;

Hirschfeld Y. The Judean desert monasteries in the Byzantine period. L., 1992;

Patrich J. The Judean desert monasticism in the Byzantine period. Jerusalem, 1995;

idem. Sabas, leader of Palestinian monasticism. Wash., 1995.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)