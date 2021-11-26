МАР-САБА
МАР-САБА - великая лавра Саввы Освященного (греческий Λαύρα Σάββα τοῦ ‘Ηγιασμένου), православный мужской монастырь в Палестине.
Один из древнейших общежительных действующих монастырей. Расположен к юго- востоку от Иерусалима, в Иудейской пустыне (в горном ущелье Кедронской долины).
Основан прп. Саввой Освященным, устроившим с учениками ок. 483–484 в естественной пещере церковь Теоктистос (от греч. – созданная Богом). В монастыре преподобный создал «Богослужебный устав» (Иерусалимский Типикон). Лавра состояла из центр. монастыря, защищённого при имп. Юстиниане I стенами с дозорной 4-угольной башней, и расположенных вокруг него пещерных келий и скитов. Лавра разорялась персами (614) и арабами (638, 728, 792, 1187), тем не менее в отд. периоды между 6 и 9 вв. здесь подвизалось до 300 монахов, среди них – более 20 почитаемых святых: Афродисий Палестинский, Иоанн Дамаскин, написавший здесь сочинения в защиту иконопочитания, Косма Майюмский, Стефан Гимнограф, Михаил Сингелл, Феодор Эдесский, Михаил Савваит, Леонтий Дамасский, биограф и историк Кирилл Скифопольский. В 1256 мощи прп. Саввы были перенесены крестоносцами в ц. Св. Антония в Венеции; в 1965 возвращены в лавру. В 16 в. была разорена бедуинами и турками. С 1604 в лавре некоторое время подвизались сербы. Восстанавливалась при патриархах Иерусалимских Нектарии (в 1667) и Досифее II (после 1688); достроены стены, возведена гостиница для паломников. Пострадала от землетрясения 1834; была восстановлена ок. 1840 преим. на рос. средства (тогда же в обитель попало значит. количество рус. икон). В 1848–1854 в лавре переводил древние книги свт. Феофан Затворник. Настоятель лавры – патриарх Иерусалимский; в ней живут представители разных национальностей (в т. ч. греки, сирийцы, грузины) по т. н. визант. времени (так, 12-й час ночи совпадает с заходом солнца), без электричества; женщины на территорию монастыря не допускаются.
Посреди центр. двора лавры расположена 6-гранная часовня, построенная в 7 в. как усыпальница прп. Саввы (восстановлена в 17 в.); рядом под плитами скрыта пещерная братская усыпальница (останки сохраняются по афонскому обычаю – отдельно кости и черепа). К северо-западу от двора – пещерная ц. Свт. Николая (освящена в 490; в интерьере – черепа монахов, убитых персами, иконы 16–17 вв.), над ней – пещерная келья Прп. Иоанна Дамаскина с часовней Св. Иоанна Крестителя, от которой крутая лестница ведёт в т. н. башню Юстиниана (построена на деньги, полученные в 531 от имп. Юстиниана I), где помещалась б-ка. К востоку от двора – 1-нефный перекрытый большим куполом Благовещенский собор (ок. 494–501; перестраивался в сер. 6 в.; реставрирован в сер. 14 в. и в 17 в.; росписи сер. 19 в.) с ризницей, сев. приделом, притвором и резным иконостасом, на царских вратах которого изображены преподобные Савва, Харитон Исповедник, Евфимий Великий и Иоанн Молчальник. В ансамбль также входят: 2 кельи Прп. Саввы, часовни Св. Иоанна Златоуста, Св. Георгия Победоносца, Святых Иоакима и Анны; трапезная, ц. Собора святых Архангелов (1970-е гг.; возведена на фундаменте старой церкви). За пределами монастырских стен: Девичья башня с часовней Прп. Симеона (1612), которая служила гостиницей для женщин; источник Прп. Саввы.
Вокруг центр. монастыря в 1982–83 были изучены остатки келий и кеновий, многие из которых представляли собой небольшие монастыри с собств. церквами, расширенными пещерами с помещениями в 2–3 уровня, с цистернами для воды. В некоторых найдены мозаичные полы 6–7 вв. со сложным геометрич. орнаментом, остатки литургич. утвари. Среди наиболее известных келий и скитов: пещера, в которой в 478 поселился Св. Савва; келья Прп. Ксенофонта и скиты его сыновей Аркадия (башня 2-й пол. 6 в., в часовне – фрески 7–8 вв.) и Иоанна, живших здесь в 5 в.; скиты Прп. Иоанна Молчальника (6 в.) и Св. Софии (в честь матери прп. Саввы; в церкви, 657, росписи 12, 18–19 вв.).
Дополнительная литература:
Леонид (Кавелин), архимандрит. Лавра Св. Саввы Освященного. Од., 1868;
он же. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломника. М., 2008;
Феодосий, архимандрит. Палестинское монашество в IV–VI вв. К., 1899;
Compagnoni P. Il deserto di Giuda. Mil., 1985;
Hirschfeld Y. The Judean desert monasteries in the Byzantine period. L., 1992;
Patrich J. The Judean desert monasticism in the Byzantine period. Jerusalem, 1995;
idem. Sabas, leader of Palestinian monasticism. Wash., 1995.