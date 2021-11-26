МАКСИМИАН МАРК АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ

МАКСИМИАН МАРК АВРЕЛИЙ ВАЛЕРИЙ - римский им­пе­ра­тор (286-305 и 307-310 годы).

Сын ил­ли­рий­ско­го по­дён­щика, Максимиан вы­дви­нул­ся на во­енной служ­бе.

В 285 году Ди­ок­ле­ти­ан про­воз­гла­сил Максимиана це­за­рем, в 286 году - ав­гу­стом, сво­им со­пра­ви­те­лем, пе­ре­дав ему ко­ман­до­ва­ние За­па­дом Рим­ской им­пе­рии. Максимиан по­да­вил вос­ста­ние ба­гау­дов в Гал­лии (285 году), от­бил на­тиск германских пле­мён на Рей­не. В 293 году, ко­гда Ди­ок­ле­ти­ан с це­лью уп­ро­че­ния вла­сти ввёл тет­рар­хию (оба им­пе­ра­то­ра-ав­гу­ста на­зна­ча­ли се­бе со­пра­ви­те­лей-це­за­рей), Максимиан вы­брал же­на­то­го на его пад­че­ри­це Кон­стан­ция I Хло­ра , пе­ре­дав ему управ­ле­ние Гал­ли­ей и Бри­та­ни­ей. Максимиан по­да­вил вос­ста­ния мав­ре­тан­ских пле­мён в Аф­ри­ке, вме­сте с Ди­ок­ле­тиа­ном ус­пеш­но вое­вал с гер­ман­ца­ми на Рей­не и Ду­нае.

Максимиан под­дер­жал на­ча­тое по ини­циа­ти­ве Ди­ок­ле­тиа­на го­не­ние на хри­сти­ан. Его глав­ны­ми жер­т­ва­ми ста­ли хри­стиа­не, слу­жив­шие в ар­мии и счи­тав­шие­ся за от­каз от жер­т­во­при­но­ше­ний на­ру­ши­те­ля­ми дис­цип­ли­ны. В 305 году вме­сте с со­пра­ви­те­лем от­рёк­ся от пре­сто­ла.

По­сле смер­ти в 306 году Кон­стан­ция I Хло­ра, ко­гда его вои­ны про­воз­гла­си­ли це­за­рем его сы­на Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, а пре­то­ри­ан­цы и римский плебс - сы­на Максимиана Мак­сен­ция , Максимиан вновь объ­я­вил се­бя ав­гу­стом (307 год) и вклю­чил­ся в борь­бу за власть, под­дер­жав сна­ча­ла Мак­сен­ция, а за­тем Кон­стан­ти­на, же­нив­ше­го­ся в 307 году на Фау­сте - до­че­ри Максимиана. Он ор­га­низо­вы­вал за­го­во­ры про­тив Мак­сен­ция и Кон­стан­ти­на и стре­мил­ся за­ру­чить­ся под­держ­кой вои­нов. В 308 году на со­ве­ща­нии тет­рар­хов в Кар­нун­те его за­ста­ви­ли сно­ва от­речь­ся от вла­сти. В 310 году в Гал­лии он опять объ­я­вил се­бя ав­гу­стом и вы­сту­пил про­тив Кон­стан­ти­на, ко­то­рый раз­бил его и при­ну­дил к са­мо­убий­ст­ву.