МАГИСТР ОФФИЦИЙ

Руководитель дворцовой администрации и императорского секретариата в позднеримский период.

М. О. как фактический глава гражданского управления империи впервые упоминается в 320 г.: создание новой должности было призвано ограничить власть префектов претория. М. О. выступал в роли координатора общеимперской администрации, в обязанности которого входил надзор над всеми службами (officia), в том числе над административными канцеляриями префектов претория.

По мере разрастания бюрократического аппарата и дворцовых контор М. О. стал центральной фигурой при дворе: ок. 400 г. император Аркадий передал в ведение М. О. ведомство государственной почты, которое до этого входило в компетенцию префекта претория. Далее, в течение V в. в руках М. О. сосредоточились функции обеспечения безопасности императорского дворца, контроль над штатом курьеров и тайных осведомителей, полицией, императорским церемониалом, дипломатическими делегациями и оружейными мастерскими; в подчинении М. О. оказались также лимитаны – пограничная охрана.

Соперничество между М. О. и префектом претория нередко велось с особенным ожесточением, становясь своеобразным стержнем громоздкого бюрократического механизма: ок. 535 г. противостояние префекта претория Иоанна Каппадокийского и М. О. Трибониана завершилось «институциональным» поражением последнего.

В VII в., в эпоху крушения Восточной Римской империи и ее неповоротливого чиновничьего аппарата, М. О. растерял почти все полномочия, а сама его должность постепенно превратилась лишь в почетный титул. В новой Византии количество магистров увеличилось вначале до двух (старший из которых назвался протомагистром), к 899 г. – до 12, а к 968 г. – до 24.

Функции М. О. как начальника государственной почты и руководителя посольского ведомства перешли к логофету дрома, а охрана императора была доверена доместикам – командирам константинопольских гвардейских тагм.

Автор статьи: А. Н. Слядзь