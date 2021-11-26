КОНСТАНЦИЙ II, ФЛАВИЙ ЮЛИЙ (лат. Flavius Julius Constantius)

Римский император (337-361 гг.).

Констанций был третьим сыном Константина I и вторым Фаусты; имя получил в честь своего деда Констанция Хлора . В 324 г. был провозглашен цезарем и получил восточную часть империи, был номинальным командующим в Галлии и за победу над готами получил титул «Германского величайшего».

После смерти отца в 337 г. принял титул августа и получил в управление восточную часть Римской империи; Констанций узнал об этом, когда находился в Месопотамии, занятый подготовкой похода против Персии. Он сразу отправился в Константинополь, где, судя по всему, стал основным организатором военного мятежа, в ходе которого были уничтожены его дяди, двоюродные родственники и другие лица, которые могли представлять опасность. Констанций II захватил владения племянников Константина Далмация (Иллирик и Ахайю) и Аннибалиана (Понт), после чего вернулся на границу с Персией, так как Шапур II начал войну, которой предстояло продлиться 26 лет.

В 350 г. в ходе борьбы с Магненцием погиб Констант I , а в 351 г. войска Магненция были разбиты Констанцием II, который объединил власть над Римской империей в своих руках. Своим соправителем и цезарем он решил назначить 26-летнего Констанция Галла (351 г.), после чего дал ему в жены свою сестру Константину Августу и отправил его на восток подавлять восстания в Сирии-Палестине и Исаврии.

В 354 г. Констанций Галл был вызван в Медиолан к Констанцию II для ответа на поступавшие на него жалобы, но по дороге был убит. После этого начался мятеж под руководством полководца Сильвана, быстро подавленный, но приведший к активизации германцев. Ликвидировать его последствия был послан Юлиан , сводный брат Констанция Галла, объявленный цезарем. В 357 г. Констанций посетил Рим, после чего отправился на Дунай для войны с сарматами, свевами и квадами.

В 359 г. происходит обострение на персидской границе, где Шапур II взял крепость Амиду, а годом позже пала Сингара. Констанций II потребовал подкреплений от западной армии Юлиана, но солдаты не захотели подчиняться и провозгласили Юлиана августом. Констанций II, узнав об этом, двинул войска на Юлиана, но в Киликии он внезапно заболел лихорадкой и умер. Констанций был христианином, тяготевшим к арианству, он реабилитировал Ария, принимал участие в деятельности собора в Сердике (342 г.), добился очередного изгнания из Александрии Афанасия. В 360 г. при нем состоялось освящение собора Святой Софии в Константинополе.

Исторические источники :

Аммиан Марцеллин. Римская история;

Аврелий Виктор. О цезарях, 42;

Евтропий. Бревиарий;

Филосторгий. Церковная история;

Зосим. Новая история.

Иллюстрация :

Солид Констанция II.