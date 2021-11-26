КОЛОНАТ

КОЛОНАТ (лат. colonatus) - рим­ская фор­ма при­креп­ле­ния зем­ле­дель­цев, жив­ших на зем­ле по­ме­стья.

По­ня­тие поя­ви­лось в юри­дических па­мят­ни­ках позд­ней Римской им­пе­рии в начале IV века. Тер­мин про­ис­хо­дит от латинского сло­ва colonus (ко­лон), имев­ше­го несколько зна­че­ний: 1) по­се­ле­нец на чу­жой зем­ле; 2) зем­ле­де­лец; 3) (юри­дически) арен­да­тор зем­ли.

Дис­ку­ти­рую­щие­ся в нау­ке с начала XIX века при­чи­ны воз­ник­но­ве­ния ин­сти­ту­та колоната наи­бо­лее час­то свя­зы­ва­ют со сло­жив­шей­ся при им­пе­ра­то­рах Ди­ок­ле­тиа­не и Кон­стан­ти­не Ве­ли­ком фис­каль­ной сис­те­мой, со­глас­но ко­то­рой по­ме­стье вме­сте с об­ра­ба­ты­вав­ши­ми его ра­бот­ни­ка­ми (как ра­ба­ми, так и сво­бод­ны­ми) ста­ло еди­ни­цей на­ло­го­во­го об­ло­же­ния. Но­вая государственная по­ли­ти­ка под­ве­ла итог дли­тель­но­му про­цес­су ин­те­гра­ции про­вин­ци­аль­но­го на­се­ле­ния в им­пер­ские струк­ту­ры и уни­фи­ци­ро­ва­ла мно­го­об­ра­зие ме­ст­ных про­вин­ци­аль­ных форм от­но­ше­ний зем­ле­вла­дель­цев с ра­бот­ника­ми. В римской Ита­лии со вре­мён Пли­ния Млад­ше­го рас­про­стра­нил­ся пе­ре­вод арен­да­то­ров с де­неж­ной арен­ды на из­доль­ную. В западных про­вин­ци­ях Римской им­пе­рии ис­то­ки колоната вос­хо­ди­ли к раз­но­об­раз­ным до­рим­ским фор­мам под­чи­не­ния на­ро­да пле­мен­ным во­ж­дям. В за­воё­ван­ных стра­нах эл­ли­ни­стического ми­ра про­то­ти­пом колоната бы­ло кре­по­ст­ное под­чи­не­ние кре­сть­ян го­су­дар­ст­ву и круп­ным соб­ст­вен­ни­кам. В имперских по­ме­сть­ях Северной Аф­ри­ки ко­ло­ны бы­ли арен­да­то­ра­ми без до­го­во­ра и от­но­ше­ния с ни­ми ре­гу­ли­ро­ва­лись не рим­ским пра­вом, а ме­ст­ны­ми обы­чая­ми (consuetudines). С прав­ле­ния Мар­ка Ав­ре­лия уве­ли­чи­лось чис­ло вар­ва­ров, по­се­ляв­ших­ся на тер­ри­то­рии им­пе­рии в ка­че­ст­ве за­ви­си­мых зем­ле­дель­цев. Пре­дос­тав­ле­ние ра­бам в ка­че­ст­ве пе­ку­лия уча­ст­ка зем­ли, рас­про­стра­нив­шее­ся с на­ча­ла нашей эры, пре­вра­ща­ло их в за­ви­си­мых зем­ле­дель­цев (ква­зи­ко­ло­нов). Эти раз­но­об­раз­ные фор­мы за­ви­си­мо­сти кре­сть­ян бы­ли уни­фи­ци­ро­ва­ны «пра­вом ко­ло­на­та» в пе­ри­од Позд­ней им­пе­рии.

Ста­нов­ле­ние ин­сти­ту­та колоната в IV веке вы­ра­зи­лось в фор­ми­ро­ва­нии но­во­го юри­дического по­ло­же­ния ко­ло­нов. Императорские по­ста­нов­ле­ния за­пре­ща­ли ко­ло­нам по­ки­дать ме­сто жи­тель­ст­ва, а зем­ле­вла­дель­цам – при­ни­мать ко­ло­нов с чу­жих зе­мель. При этом за­ко­но­да­тель­ст­во ли­ша­ло зем­ле­вла­дель­ца пра­ва вы­се­лять сво­их ко­ло­нов с за­ни­мае­мых ими уча­ст­ков или про­давать зем­лю без си­дев­ших на ней ко­ло­нов. Раз­мер по­вин­но­стей за поль­зо­вание зем­лёй оп­ре­де­лял­ся сло­жив­шей­ся в ка­ж­дом по­ме­стье или дан­ной ме­ст­но­сти прак­ти­кой, и зем­ле­вла­дель­цам бы­ло за­пре­ще­но их уве­ли­чи­вать. При­кре­п­ле­ние к зем­ле не ли­ша­ло ко­ло­нов от­но­си­тель­ной лич­ной сво­бо­ды. В IV веке ко­ло­ны мог­ли за­во­дить се­мью без со­гла­сия зем­ле­вла­дель­ца, при­об­ре­тать соб­ст­вен­ность и пе­ре­да­вать её де­тям, име­ли пра­во вчи­нять ис­ки в су­де (да­же про­тив сво­их хо­зя­ев). За ни­ми со­хра­ня­лись обя­зан­но­сти под­дан­ных го­су­дар­ст­ва: во­енная служ­ба по при­зы­ву, вы­пла­та по­да­ти (по­душ­ной и по­зе­мель­ной).

Со 2-й половины IV века рас­про­стра­ня­ет­ся прак­ти­ка пе­ре­да­чи городским об­щи­на­ми зем­ле­вла­дель­цам кон­тро­ля над ис­пол­не­ни­ем государственных по­вин­но­стей и уп­ла­той на­ло­гов их ко­ло­на­ми. В час­ти пра­во­вых тек­стов это­го вре­ме­ни ко­ло­ны упо­ми­на­ют­ся как за­ви­си­мые ли­ца, но, по­сколь­ку са­ми тек­сты из­вест­ны из Ко­дек­са Юс­ти­ниа­на, эти упо­ми­на­ния мог­ли быть ре­зуль­та­том ре­дак­ти­ро­ва­ния юри­ста­ми VI века. По­это­му во­прос о на­ча­ле пре­вра­ще­ния ко­ло­нов в лич­но за­ви­си­мых от зем­ле­вла­дель­ца ос­та­ёт­ся от­кры­тым. При­кре­п­ле­ние к зем­ле так или ина­че обо­зна­чи­ло осо­бое по­ло­же­ние ко­ло­нов, от­ли­чав­шее их от других сво­бод­ных и пре­вра­щав­шее в отдельное со­сло­вие. Ко­ло­нам (как и ку­риа­лам, чи­нов­ни­кам кан­це­ля­рий, ре­мес­лен­ни­кам) за­пре­ща­лось са­мо­воль­но пе­ре­хо­дить в другие со­сло­вия, на во­енную служ­бу, за­ни­мать административные долж­но­сти. Ко­лон мог стать свя­щен­ни­ком лишь в сво­ём име­нии и с раз­ре­ше­ния зем­ле­вла­дель­ца, пре­дос­та­вив при этом за­ме­ну се­бе для об­ра­бот­ки зем­ли и уп­ла­ты по­да­ти.

На про­тя­же­нии V века фор­ми­ру­ют­ся нор­мы, ре­гу­ли­рую­щие бра­ки ме­ж­ду ко­ло­на­ми раз­ных по­мес­тий и ко­ло­нов со сво­бод­ны­ми ли­ца­ми других ка­те­го­рий. Воз­ник­шее в ре­зуль­та­те от­гра­ни­че­ние ко­ло­нов от других сво­бод­ных бы­ло окон­ча­тель­но оформ­ле­но в VI веке за­ко­но­да­тель­ст­вом Юс­ти­ниа­на как «пра­во ко­ло­на­та» (ius colonatus). Жизнь ко­ло­нов ог­ра­ни­чи­валась рам­ка­ми по­ме­стья, и за­ко­но­да­те­ли ста­ли оп­ре­де­лять их как «ра­бов зем­ли» или «при­над­леж­но­сти зем­ли» (servi terrae, membrae terrae). Бра­ки ко­ло­нов за пре­де­ла­ми по­ме­стья счи­та­лись не­за­кон­ны­ми.

Ис­то­рио­гра­фия

В современной нау­ке колонат рас­смат­ри­ва­ет­ся как осо­бая фор­ма про­из­водственных от­но­ше­ний ме­ж­ду зем­ле­вла­дель­цем и кре­сть­я­на­ми на его зем­ле, в раз­ви­тии ко­то­рой вы­де­ля­ют два пе­рио­да - до начала IV века и по­сле. Кон­цеп­ция, со­глас­но ко­то­рой в го­су­дарственном пра­ве к IV веку бы­ли за­кре­пле­ны по­сте­пен­но скла­ды­вав­шие­ся фор­мы под­чи­не­ния ко­ло­нов хо­зяи­ну в ви­де колоната - кре­по­ст­ной за­ви­си­мости, впер­вые бы­ла сфор­му­ли­ро­ва­на Фюс­тель де Ку­лан­жем. В мар­кси­ст­ской нау­ке при­кре­п­ле­ние ко­ло­нов к зем­ле трак­то­ва­лось как по­ли­ти­ка го­су­дар­ст­ва в ин­те­ре­сах круп­ных соб­ст­вен­ни­ков. В западной ис­то­рио­гра­фии вни­ма­ние ак­цен­ти­ру­ет­ся на фис­каль­ных ин­те­ре­сах римского го­су­дар­ст­ва. Об­щей, од­на­ко, яв­ля­ет­ся идея, со­глас­но ко­то­рой сво­бод­ные ко­ло­ны-арен­да­то­ры по­сте­пен­но ока­за­лись в эко­но­мической за­ви­си­мо­сти у круп­ных соб­ст­вен­ни­ков уже во II-III веках и го­су­дар­ст­во лишь юри­ди­че­ски за­фик­си­ро­ва­ло эту за­ви­си­мость. С 1980-х годах на­чал­ся воз­врат к ос­мыс­ле­нию колоната как яв­ле­ния позд­не­ан­тич­но­го пра­ва. Немецкий учё­ный К.П. Йо­не ак­цен­ти­ро­вал вни­ма­ние на том, что колонат как пуб­лич­но-пра­во­вой ин­сти­тут по­яв­ля­ет­ся толь­ко в пе­ри­од Позд­ней им­пе­рии, то­гда как до конца III века су­ще­ст­во­ва­ли лишь ча­ст­но­пра­во­вые от­но­ше­ния зем­ле­вла­дель­цев с ко­ло­на­ми. По мне­нию французского учё­но­го Ж.М. Кар­рье, факт фис­каль­но­го при­кре­п­ле­ния ко­ло­нов к по­ме­стью не ока­зы­вал влия­ния ни на ухуд­ше­ние их ста­ту­са, ни на рост за­ви­си­мо­сти. Пуб­лич­ное пра­во, фор­ми­ро­вав­шее­ся на ос­но­ве воз­вра­та ко­ло­нов в ме­сто их фис­каль­ной ре­ги­ст­ра­ции, не за­тра­ги­ва­ло от­но­ше­ний ме­ж­ду ко­ло­ном и зем­ле­вла­дель­цем. Колонат был не со­ци­аль­но-эко­но­мическим ин­сти­ту­том, а пра­во­вым прин­ци­пом фис­каль­ной ре­ги­ст­ра­ции. Ра­бо­ты Кар­рье сти­му­ли­ро­ва­ли дис­кус­сию о сущ­но­сти колоната, ко­то­рая про­дол­жа­ет­ся и в начале XXI века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)