КОЛОНАТ
КОЛОНАТ (лат. colonatus) - римская форма прикрепления земледельцев, живших на земле поместья.
Понятие появилось в юридических памятниках поздней Римской империи в начале IV века. Термин происходит от латинского слова colonus (колон), имевшего несколько значений: 1) поселенец на чужой земле; 2) земледелец; 3) (юридически) арендатор земли.
Дискутирующиеся в науке с начала XIX века причины возникновения института колоната наиболее часто связывают со сложившейся при императорах Диоклетиане и Константине Великом фискальной системой, согласно которой поместье вместе с обрабатывавшими его работниками (как рабами, так и свободными) стало единицей налогового обложения. Новая государственная политика подвела итог длительному процессу интеграции провинциального населения в имперские структуры и унифицировала многообразие местных провинциальных форм отношений землевладельцев с работниками. В римской Италии со времён Плиния Младшего распространился перевод арендаторов с денежной аренды на издольную. В западных провинциях Римской империи истоки колоната восходили к разнообразным доримским формам подчинения народа племенным вождям. В завоёванных странах эллинистического мира прототипом колоната было крепостное подчинение крестьян государству и крупным собственникам. В имперских поместьях Северной Африки колоны были арендаторами без договора и отношения с ними регулировались не римским правом, а местными обычаями (consuetudines). С правления Марка Аврелия увеличилось число варваров, поселявшихся на территории империи в качестве зависимых земледельцев. Предоставление рабам в качестве пекулия участка земли, распространившееся с начала нашей эры, превращало их в зависимых земледельцев (квазиколонов). Эти разнообразные формы зависимости крестьян были унифицированы «правом колоната» в период Поздней империи.
Становление института колоната в IV веке выразилось в формировании нового юридического положения колонов. Императорские постановления запрещали колонам покидать место жительства, а землевладельцам – принимать колонов с чужих земель. При этом законодательство лишало землевладельца права выселять своих колонов с занимаемых ими участков или продавать землю без сидевших на ней колонов. Размер повинностей за пользование землёй определялся сложившейся в каждом поместье или данной местности практикой, и землевладельцам было запрещено их увеличивать. Прикрепление к земле не лишало колонов относительной личной свободы. В IV веке колоны могли заводить семью без согласия землевладельца, приобретать собственность и передавать её детям, имели право вчинять иски в суде (даже против своих хозяев). За ними сохранялись обязанности подданных государства: военная служба по призыву, выплата подати (подушной и поземельной).
Со 2-й половины IV века распространяется практика передачи городским общинами землевладельцам контроля над исполнением государственных повинностей и уплатой налогов их колонами. В части правовых текстов этого времени колоны упоминаются как зависимые лица, но, поскольку сами тексты известны из Кодекса Юстиниана, эти упоминания могли быть результатом редактирования юристами VI века. Поэтому вопрос о начале превращения колонов в лично зависимых от землевладельца остаётся открытым. Прикрепление к земле так или иначе обозначило особое положение колонов, отличавшее их от других свободных и превращавшее в отдельное сословие. Колонам (как и куриалам, чиновникам канцелярий, ремесленникам) запрещалось самовольно переходить в другие сословия, на военную службу, занимать административные должности. Колон мог стать священником лишь в своём имении и с разрешения землевладельца, предоставив при этом замену себе для обработки земли и уплаты подати.
На протяжении V века формируются нормы, регулирующие браки между колонами разных поместий и колонов со свободными лицами других категорий. Возникшее в результате отграничение колонов от других свободных было окончательно оформлено в VI веке законодательством Юстиниана как «право колоната» (ius colonatus). Жизнь колонов ограничивалась рамками поместья, и законодатели стали определять их как «рабов земли» или «принадлежности земли» (servi terrae, membrae terrae). Браки колонов за пределами поместья считались незаконными.
Историография
В современной науке колонат рассматривается как особая форма производственных отношений между землевладельцем и крестьянами на его земле, в развитии которой выделяют два периода - до начала IV века и после. Концепция, согласно которой в государственном праве к IV веку были закреплены постепенно складывавшиеся формы подчинения колонов хозяину в виде колоната - крепостной зависимости, впервые была сформулирована Фюстель де Куланжем. В марксистской науке прикрепление колонов к земле трактовалось как политика государства в интересах крупных собственников. В западной историографии внимание акцентируется на фискальных интересах римского государства. Общей, однако, является идея, согласно которой свободные колоны-арендаторы постепенно оказались в экономической зависимости у крупных собственников уже во II-III веках и государство лишь юридически зафиксировало эту зависимость. С 1980-х годах начался возврат к осмыслению колоната как явления позднеантичного права. Немецкий учёный К.П. Йоне акцентировал внимание на том, что колонат как публично-правовой институт появляется только в период Поздней империи, тогда как до конца III века существовали лишь частноправовые отношения землевладельцев с колонами. По мнению французского учёного Ж.М. Каррье, факт фискального прикрепления колонов к поместью не оказывал влияния ни на ухудшение их статуса, ни на рост зависимости. Публичное право, формировавшееся на основе возврата колонов в место их фискальной регистрации, не затрагивало отношений между колоном и землевладельцем. Колонат был не социально-экономическим институтом, а правовым принципом фискальной регистрации. Работы Каррье стимулировали дискуссию о сущности колоната, которая продолжается и в начале XXI века.