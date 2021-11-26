ОСИЯ

ОСИЯ (евр. עשוה - Ошеа, сокр. от היעשוה - «Господь спас») - один из 12 малых пророков Ветхого Завета, считающийся автором книги, носящей его имя.

Скуд­ные све­де­ния о жиз­ни Осии при­во­дят­ся толь­ко в са­мой Кни­ге про­ро­ка Осии. Его дея­тель­ность при­хо­дит­ся на середину - 2-ю половину VIII века до н. э. (Ос. 1:1). Из­вест­но, что он же­нил­ся на блуд­ни­це Го­мерь, от ко­то­рой имел двух сы­но­вей и дочь, на­зван­ных сим­во­лическими име­на­ми «Из­ре­ель», «Не Мой На­род» и «Не­по­ми­ло­ван­ная» (1:2-9). Же­нить­ба на блуд­ни­це и лю­бовь к же­не, став­шей не­вер­ной (3:1), по­ни­ма­ют­ся так­же сим­во­ли­че­ски: они ука­зы­ва­ют на ми­лость Гос­по­да к Из­раи­лю , ко­то­рый вёл се­бя по от­но­ше­нию к Гос­по­ду как не­вер­ная же­на или блуд­ни­ца.

В Кни­ге про­ро­ка Осии про­сле­жи­ва­ет­ся чле­не­ние на две главные ком­по­зи­ци­он­ные час­ти: главы 1-3, ос­но­ву ко­то­рых со­став­ля­ют по­ве­ст­во­ва­ния, и главы 4-14, пред­став­ляю­щие со­бой сбор­ник про­ро­че­ских ре­чей. Во 2-й час­ти вы­де­ля­ют 2 раз­де­ла: главы 4-11 и 12-14, за­вер­шаю­щие­ся, как и цикл главы 1-3, обе­ща­ни­ем спа­се­ния Из­раи­лю. Об­ли­че­ния и уве­ща­ния, яв­ляю­щие­ся основным со­дер­жа­ни­ем ре­чей Осии, об­ра­ще­ны к Северному цар­ст­ву Из­раи­ля (смотри Из­ра­иль­ское цар­ст­во ). Од­на­ко упо­ми­на­ния Иу­деи да­ют ос­но­ва­ния по­ла­гать, что ад­ре­са­том кни­ги бы­ли жи­те­ли Иу­дей­ско­го цар­ст­ва или на­род Из­раи­ля как це­лое.

Ха­рак­тер­ной осо­бен­но­стью Кни­ги про­ро­ка Осии яв­ля­ют­ся упо­ми­на­ния о не­ко­то­рых важ­ней­ших мо­мен­тах ис­то­рии Из­раи­ля: о жиз­ни Иа­ко­ва (например, 12:4; 13), об Ис­хо­де из Егип­та (2:15; 11:1; 12:9, 13; 13:4) и о стран­ст­вии по пус­ты­не (например, 2:14; 9:10; 13:5).

Литература:

Wolff H.-W. Hosea. 4. Aufl. Neukir­chen-Vluyn, 1990;

Jeremias J. Hosea und Amos: Studien zu den Anfängen des Dodeka­prophe­ton. Tüb., 1996;

Ben Zvi E. Hosea. Grand Rapids, 2005.

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