ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ

ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ (ИЛАРИЙ ИЗ ПУАТЬЕ) - бо­го­слов, епи­скоп, учи­тель западной Церк­ви, хри­сти­ан­ский свя­той.

За бо­го­слов­ские вы­сту­п­ле­ния про­тив ари­ан (смотрите Ари­ан­ст­во) про­зван Афа­на­си­ем За­па­да (смотрите Афа­на­сий Ве­ли­кий ).

Из знат­ной язы­че­ской се­мьи. По­лу­чил бле­стя­щее об­ра­зо­ва­ние, в ран­ние го­ды за­ни­мал­ся фи­ло­со­фи­ей, что впо­след­ст­вии на­ло­жи­ло от­пе­ча­ток на его бо­го­слов­ские тру­ды. Под воз­дей­ст­ви­ем чте­ния Свя­щен­но­го Пи­са­ния об­ра­тил­ся к Хри­сту и при­нял кре­ще­ние. Около 350 года по­став­лен епи­ско­пом Пик­та­вии.

Бо­рол­ся со стре­ми­тель­но рас­про­стра­няв­шим­ся в то вре­мя ари­ан­ст­вом, главным про­по­вед­ни­ком ко­то­ро­го в Гал­лии был Са­тур­нин, епископ Арль­ский. По нау­ще­нию Са­тур­ни­на и его сто­рон­ни­ков по­кро­ви­тель­ст­во­вав­ший ариа­нам император Кон­стан­ций от­пра­вил Илария Пиктавийского в ссыл­ку во Фри­гию (Ма­лая Азия), од­на­ко жи­те­ли Пик­та­вии от­ка­за­лись при­нять др. епи­ско­па, по­это­му Иларий Пиктавийский про­дол­жил управ­лять об­щи­ной че­рез пре­сви­те­ров.

В начале 360 года Иларий Пиктавийский по­про­сил у им­пе­ра­то­ра раз­ре­ше­ние на пуб­лич­ный дис­пут с Са­тур­ни­ном и уча­стие в но­вом Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре, од­на­ко по­лу­чил от­каз, по­сле че­го вы­сту­пил с от­кры­тым об­ли­че­ни­ем Кон­стан­ция. В 361 году ано­меи (пред­ста­ви­те­ли край­не­го кры­ла ари­ан), опа­сав­шие­ся ог­ром­но­го влия­ния Илария Пиктавийского на Вос­то­ке, об­ра­ти­лись к им­пе­ра­то­ру с прось­бой вер­нуть его об­рат­но в Пик­та­вию, что и слу­чи­лось в том же го­ду. В Пик­та­вии Иларий Пиктавийский во­зоб­но­вил борь­бу с Са­тур­ни­ном, в ре­зуль­та­те че­го по­след­ний был осу­ж­дён на Па­риж­ском со­бо­ре (361 год), с это­го мо­мен­та ари­ан­ст­во ут­ра­ти­ло свои по­зи­ции в Гал­лии.

Ос­нов­ны­ми тру­да­ми Илария Пиктавийского яв­ля­ют­ся его трак­та­ты «О Трои­це» (латинский De tri­ni­tate, из­вес­тен так­же под названием De Fide - «О ве­ре», по­свя­щён не Святой Трои­це, но Бо­же­ст­вен­но­сти Сы­на Бо­жия), «О со­бо­рах» (латинский De synodis, о по­ме­ст­ных со­бо­рах про­тив ари­ан­ст­ва, так­же в трак­та­те ана­ли­зи­ру­ют­ся при­ня­тые к то­му вре­ме­ни сим­во­лы ве­ры), три по­сла­ния к императору Кон­стан­цию и по­ле­ми­че­ское сочинение «Про­тив Авк­сен­тия».

Из­вест­ны его ком­мен­та­рии на Еван­ге­лие от Мат­фея и Псал­тирь,Иларием Пиктавийским бы­ла со­став­ле­на так­же осо­бая галль­ская ли­тур­гия, зву­чав­шая в церк­вах Гал­лии до эпохи Кар­ла Ве­ли­ко­го.

Па­па Пий IX 13 мая 1851 года про­воз­гла­сил Илария Пиктавийского учи­те­лем Церк­ви.

День па­мя­ти в восточной Церк­ви - 13(26) ян­ва­ря, в западной Церк­ви - 14 ян­ва­ря.