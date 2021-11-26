ГУННЫ
ГУННЫ - древний народ, пришедший в Европу из Азии.
Впервые упомянут в источниках в связи с разгромом ими остроготского объединения Эрманариха около 375 года. Перед этим Гунны, продвинувшись с востока, покорили аланов, живших на Северном Кавказе и Дону. Отождествление Гуннов с уннами, упоминаемыми античными авторами в связи с европейскими событиями первых веков н. э., расценивается как созвучие и не отразилось в источниках, современных Гуннов. Гипотеза о связи Гуннов с хунну разделяется многими учёными, но не имеет бесспорных доказательств. Несомненны лишь принадлежность Гуннов к монголоидной расе, их кочевой образ жизни и связь с областями Центральной Азии. Язык Гуннов не известен, по ряду оценок, он относился к древнему пласту тюркских языков. Есть гипотезы о принадлежности Гуннов уграм, народу, близкому предкам кетов, и др.
После покорения аланов и восточных групп готов Гунны подчинили ряд других народов юга Восточной Европы и к концу IV века стали здесь ведущей военной и политической силой, сыграв важнейшую роль на начальном этапе Великого переселения народов. Крупнейшее из объединений Гуннов в 370-х годах возглавлял Баламбер. Отдельные группы Гуннов входили, наряду c готами и аланами, в объединение Алатея и Сафрака (Сафракса). Гунны одного из этих или других объединений были разбиты императором Феодосием I в 379 году, привлекались им для борьбы с узурпаторами в 388 и 394 годах. В 394/395-398 годах Гунны вторгались на Балканы, в Закавказье и достигали Сирии. В начале V века в Нижнем Подунавье сильнейшим было объединение Гуннов (им подчинялись скиры и ряд других народов Подунавья) во главе с Ульдином (Ульдисом). Отряды Гуннов использовались Стилихоном для борьбы против военного объединения, возглавлявшегося Радагайсом, а также против вестготов. Около 405-408 годов у Гуннов в качестве заложника жил Аэций. В 408-409 годах Гунны вторгались в Восточную Римскую империю, но их нападения были отбиты. На службе у императора Гонория состоял отряд гвардейцев из Гуннов (перебиты в 409 году). Известно также о правителе Гуннов Донате, около 412 года умерщвлённом при участии римлян, и «первом среди вождей» Харатоне. Около 415-420 годов или в 421 году Гунны совершили поход в Иран.
В 420-х годах началась консолидация Гуннов. Их единовластным правителем после гибели Уптара в походе против бургундов (430) и других событий стал Руга (Руа). В 434 году Ругу сменили его племянники Аттила и Бледа (с 445 года, убив брата, Аттила стал править один). В 427 или 433 году по договору с Западной Римской империей Гунны получили под контроль земли в Паннонии. В 435-438 годах отряды Гуннов воевали под командованием западно-римского полководца Литория против багаудов и вестготов, но в 439 году были разбиты. В 436 году Гунны Аттилы разгромили бургундов (что нашло отражение в сказании о Нибелунгах). Были подавлены попытки ряда народов, покорённых Гуннами, проявить самостоятельность, в частности попытка акациров, живших к северо-востоку от Чёрного моря, наладить отношения с Константинополем. В 435 году Гунны заключили новый договор с Восточной Римской империей, по которому империя обязалась увеличить им выплаты и выдавать «беглецов» (тех, кто бежал из-под власти Гуннов). В 443 году, после разрушительных походов Гуннов в 441-442 годах на Балканы, условия договора были ужесточены. В 446 году по договору с Аэцием Гунны получили земли на реке Сава, в 447 году возобновили наступление на Восточную Римскую империю, закончившееся миром 448 года, по которому Гунны получили под контроль всё Нижнее Подунавье (условия мира не подтвердил император Маркиан, взошедший на престол в 450 году). Около 450 года Гунны вмешивались в усобицы франков.
К середине V века сложилась держава Гуннов, простиравшаяся от Подунавья до Поволжья и Северного Кавказа и включавшая, кроме Гуннов, аланов, гепидов, группировки, составившие в дальнейшем остготов, и многие другие народы. В разной степени зависимости от неё находился и ряд народов лесной зоны Европы (смотри, например, Якушовицы). Ставка Аттилы (с деревянным дворцом и усадьбами приближённых) располагалась в Потисье. Проблема общественной организации Гуннов вызывает споры между историками. Ряд исследователей считают, что они жили в условиях военизированных кровнородственных отношений, позволявших племенной верхушке паразитировать за счёт грабежа покорённых народов. В то же время некоторые учёные полагают, что, испытав влияние Китая и Ирана, Гунны имели достаточно развитые общественно-политич.еские институты. Соответственно по-разному оценивается и роль Гуннов. в развитии народов Европы.
Хотя Гунны оставались кочевниками, их «базы» и «базы» подчинённых им объединений, где проживали ремесленники и другие обслуживавшие их группы населения, выявлены на Дону (Замятино - Чертовицкое, Танаис); такими «базами» были, вероятно, и некоторые полузаброшенные античные города на Дунае, Пантикапей в Крыму и др. Материальная культура собственно Гуннов известна плохо. С ней связывают имеющие азиатские прототипы литые котлы с грибовидными ручками, диадемы, некоторые другие украшения, золотые обкладки луков, деревянных скульптур и чаш, трёхлопастные ромбические черешковые стрелы. Большая часть археологических находок, связываемых с кочевниками гуннского времени, имеет европейские истоки.
В 450-х годах основной удар Гуннов был направлен против Западной Римской империи. Вторжение в Галлию в 451 году закончилось битвой на Каталаунских полях, в которой Гунны потерпели поражение. В 452 году они двинулись в Италию, разграбили Аквилею, Милан и другие города, но повернули назад. После смерти Аттилы (453) начался распад гуннской державы, восстали гепиды и другие подчинявшиеся Гуннам народы. В битве на Недао Гунны и оставшиеся верными им группировки были разгромлены. При этом героически погиб преемник Аттилы - его старший сын Эллак. Остатки Гуннов ушли в степи Нижнего Подунавья и Северного Причерноморья. В 456 году их нападение отбили остготы. В 465-466 годах было отражено нападение Гуннов Хормидака на Балканы, а попытка сыновей Аттилы Динтцика и Эрнака в 466 году наладить отношения с империей оказалась безрезультатной. Походы Гуннов 467-469 годов закончились неудачами и смертью Динтцика. В 460-х годах в Восточную Европу вторглись новые группы кочевников из Азии, которые истребили или поглотили Гуннов (смотри Протоболгары).
В византийской историографии термин «Гунны» использовался для обозначения, помимо собственно Гуннов, ряда других кочевых народов Европы, в том числе венгров. Образ безжалостных диких Гуннов, разрушителей культурных ценностей, был распространён в средневековой христианской литературе, воспринят писателями Нового времени, получил отражение в изобразительном искусстве и кинематографии.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.