Готы

Го`ты — племена восточных германцев, близкие по языку северным германцам. В начале нашей эры жили на южном побережье Балтийского моря и по нижней Висле. С конца II в. начали передвижение на юг и юго-восток в нескольких направлениях, в том числе и через Полесье. Основная миграция шла в Сев.-Зап. Причерноморье к границам Римской империи, где впоследствии образовалось этно-территориальное объединение Готия. Границ империи Г. достигли в начале III в. В 30—40-е часть Г. подступила к владениям Боспора в Сев. Приазовье, возможно, они появились и в Крыму. На обширных пространствах Сев. Причерноморья Г. сравнительно небольшими группами расселились среди местного славяно-иранского населения, представленного черняховской культурой. Миграции сопровождались частым обособлением и объединением Г. Античные авторы подразделяли их на везеготов, остроготов, грейтунгов, тервингов и локализовали в Подунавье, При­азовье, на нижнем Днестре, выделяя два знатных рода Амалов и Балтов. В III в. в союзе с другими племенами Г. вели перманентные так называемы Скифские войны, осуществляя походы в придунайские и малоазийские провинции Римской империи. В ходе готских вторжений Римская империя отказалась от Дакии (270). С конца IV в. придунайские Г. (вест­готы), сохраняя своих королей и законы, освобождались от налогов, но были обязаны поставлять империи вспомогательные войска в качестве федератов. Используя этот статус, часть Г. связала свою карьеру с судьбой Римской империи. В IV в. придунайские Г. приняли христиан­ство в форме арианства (см. Арий). Епископ Ульфила (311—383) перевел на готский язык Библию и составил календарь . Еще до прихода гуннов развитие придунайских (западных) и примеотийских (восточных) Г. пошло разными путями. Восточные Г. (остроготы) образовали в IV в. союз племен во главе с Эрманарихом. Вопрос о сущности и пределах «государства» Эрманариха относится к числу дискуссионных. Войны Г. с антами отражены в славянском и готском эпосе. В 375 под натиском гуннов восточные Г. ушли на Балканы, часть их переселилась в Крым. Являясь федератами, восточные и западные Г. расселились в Нижней Мёзии, Фракии и Паннонии в качестве особого военного сословия. В V в. Г. ушли в Зап. Европу и образовали там Вестготское (Южн. Галлия, Испания) и Остготское (Италия) королевства. В VI в. Остготское королевство было подчинено Византией, в 711—718 арабы завоевали Вестготское королевство. Крымские Г. известны до конца XVI в. В V в. от них отделились Г.-трапезиты (тетракситы) и переселились на Таманский п-ов. Крымские Г. зависели от Хазарского каганата, Византии, Трапезундской империи, Золотой Орды. Входили в состав государства Феодоро. Готская епархия подчинялась Константинопольскому патриарху. Лит.: Баран В. Д., Гороховский Е. Л., Магомедов Б. В. Черняховская культура и готская проблема // Славяне и Русь (в зарубежной историо­графии). Киев, 1990; Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. СПб., 1999; Ее же. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000; Вольфрам Х. Готы / Пер. с нем. Б. П. Миловидова, М. Ю. Некрасова. СПб., 2003; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае I—IV вв. н. э. М., 2000; Щукин М. Б. Готский путь. СПб., 2005; Burns Th. S. The Ostrogoths: Kingship and Society. Wiesbaden, 1980; Heather P. The Goths. Oxford, 1996; Mussot-Goulard R. Les Goths. Atlantica, 1999; Schmidt L. Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen. München, 1934; Vasiliev A. A. The Goths in the Crimea. Cambridge, 1936.