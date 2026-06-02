Город-крепость от Античности к Средним векам Традиции оборонительной архитектуры, перешедшие от античности к средним векам, легли в основу замкового строительства по всей Западной и Центральной Европе. То, с какой тщательностью и инженерной смекалкой создавались эти сооружения, зачастую остававшиеся неприступными на протяжении сотен лет, говорит об остром уме и точном планировании при их проектировке и постройке.

Вегеций, римский автор IV века, описывал крепость, построенную по римскому образцу, так:

«Древние считали, что укрепление не должно быть сплошной линией, поскольку тараны в этом случае могли бы слишком легко пробить брешь; тогда как использование башен, расположенных достаточно близко друг к другу, что создавало выступающие и перекрывающие друг друга части стен. Если противник захочет установить свои лестницы или подвести свои машины вплотную к такой стене, его можно будет атаковать спереди, с фланга и почти сзади. Он будет практически окружен огнем атакуемого им места».

Вместе с этим, полевые лагеря римской армии, сами по себе будучи небольшими крепостями, обычно имели четырехугольную форму, с четырьмя воротами, по одному в центре каждой из стен. Главные ворота назывались преторианскими, потому что они выходили перед преторием, или резиденцией главнокомандующего. Противоположные ворота назывались декуманами, а двое боковых ворот были известны как principalis dextra и principalis sinistra. На башнях, находившихся к краях каждой из стен, располагались метательные машины, позволяющие отбивать атаки неприятеля. Эта система позволяла римскому войску держать круговую оборону на недружественной земле.

В соответствии с традициями Римского военного лагеря, идеей круговой обороны, укрепления городов средневековья замыкались на центральную крепость или замок, а также башни, позволявшие вести огонь по оказавшемуся под стенами противнику.

Римский город-крепость

План города подразумевал переход от менее укрепленных частей на периферии ко все более и более защищенным ближе к его центру. Венчавший любое укрепление замок содержал в себе отдельное оборонительное сооружение, более мощное, чем все остальные, которое называлось донжоном. Часто города средневековья были защищены несколькими укрепленными стенами, одна внутри другой. Таким образом собственно город располагался на наибольшей возвышенности и был окружен мощными стенами, а вокруг него находились пригороды, которые защищались башнями и менее высокими стенами или простыми земляными или деревянными сооружениями и рвами. Когда римляне основывали город, они старались, насколько это было возможно, выбрать место, имеющее спуск к реке. Если при этом наклон местности заканчивался другой возвышенностью, наклоненной в противоположном направлении, то место отвечало всем желаемым условиям для постройки города-крепости.

Для лучшего понимания описанного, приведем общий вид римского города c с высоты птичьего полета:

А — это город, стены которого с одной стороны ограничены рекой. Часто с противоположного берега располагался мост, защищенный передовыми укреплениями.

B - здесь находился обрыв, затруднявший доступ к городу в том месте, где вражеская армия наиболее вероятно попыталась бы его осадить;

C - cамыми слабыми местами были подъездные дороги, и поэтому именно здесь стены были высокими, хорошо фланкированными башнями и защищенными широкими и глубокими рвами, иногда также частоколами, особенно перед воротами;

D — замок, контролирующий всю систему обороны и служащий убежищем для гарнизона в случае, если город перейдет в руки врага;

E - для разведки действий осаждающей армии на углах были возведены высокие башни, позволявшие жителям города наблюдать за берегами реки как вверх, так и вниз по течению;

G - выносной бастион с понтоном строился в том случае, когда мост соединял противоположные берега реки непосредственно перед крепостью.

Именно по такому принципу были выстроены такие города, как Отен, Каор, Осер, Пуатье, Бордо, Лангр и многие другие еще в римские времена.

Город и местность

Если, как это было в случае с самим Римом, в окрестностях реки располагался ряд холмов, принимались меры не для того, чтобы окружить эти холмы, а для того, чтобы оборонительные стены проходили через их вершины. При этом особо укреплялись промежутки между холмами: этой целью линия стен почти всегда изгибалась и была вогнута таким образом, чтобы фланкировать долины, как показано на панорамном плане ниже:

Если город располагался на равнине (в этом случае он, как правило, имел второстепенное значение), для его защиты использовалось каждое доступное возвышение окружающей местности. Тщательно соблюдались изгибы, чтобы осаждающие не могли расположиться на одном уровне с подножием стен, как это видно в Лангре и Каркассоне, который мы могли бы назвать «последним римским городом», поскольку некоторые его башни построены на римских фундаментах:

В городах древности, а также в большем количестве городов, построенных в средние века, замок строился не только на точке наибольшего возвышения, но и примыкая с одной стороны к городской стене, чтобы обеспечить гарнизону возможность получить помощь извне в случае взятия города. Входы в замок были защищены внешними укреплениями, оставляя между первыми заграждениями и стенами замка открытое пространство, или плацдарм, который позволял разместить войско снаружи его стен, но все еще под защитой укреплений. Эти передовые укрепления обычно возводились полукругом и состояли из рвов и частоколов. Ворота замков традиционно располагались под углом, чтобы заставить противника, пытавшегося прорваться к ним, повернуться к защитникам флангом и попасть под обстрел со стен.

Укрепления французского города-крепости Каркассон сохранил планировку, очень близкую к описанной нами. Уровень, на котором выстроен город, значительно выше окружающей его долины. Крепостные стены большой толщины состоят из двух рядок кладки, широкое пространство между которыми заполнено щебнем, смешанным с известью. Над этими крепостными стенами возведены башни, при чем каждая башня представляет собой независимое укрепление способное сопротивляться не только угрозе снаружи крепости, но и изнутри, на случай, если стена будет захвачена. Снаружи эти башни цилиндрические, а со стороны города — квадратные, построены они на кубическом основании. Прилагаем план одной из этих башен с примыкающими к ней крепостными стенами:

Литература