ГАЛЛА ПЛАЦИДИЯ

ГАЛЛА ПЛАЦИДИЯ (латинское Aelia Galla Placidia) - римская императрица, дочь императора Феодосия I Великого и его 2-й жены Галлы, младшая сводная сестра императоров Аркадия и Гонория.

Воспитывалась в обстановке христианского благочестия, с юности отличалась умом, образованностью и красотой. Около 410 года, во время похода Алариха на Рим, была захвачена в плен вестготами ; в начале 414 года в Нарбоне состоялось бракосочетание Галлы Плацидии и Атаульфа, племянника и преемника Алариха (Oros. Hist. adv. pag. VII 40. 2; 43. 2; Olympiod. 24). Несмотря на то что Атаульф, как и все готы, был арианином, бракосочетание проходило по римскому православному обряду. Более того, Атаульф заявил, что вынужден отказаться от попыток основать на месте Римской империи Готскую, убедившись в «неспособности готов повиноваться законам» (Oros. Hist. adv. pag. VII 43. 3-7; Olympiod. 26). Галла Плацидия пользовалась любовью и уважением мужа; их сын, названный в честь деда Феодосием, мог бы претендовать на императорский трон (ввиду бездетности Гонория), но умер в младенчестве. Вскоре Атаульф был убит Сигерихом (415 год), Галла Плацидия оказалась пленницей и подверглась изгнанию из дворца и тяжким унижениям (Oros. VII 43. 9; Olympiod. 26; Iord. Get. 31 sq). Через неделю был убит и Сигерих; новый вестготский вождь Валлия отнесся к ней с почетом и уважением и в 416 году за выкуп вернул ее Гонорию , признав верховную власть империи.

Император выдал сестру замуж за полководца Констанция (417 год); супружество было счастливым, в семье родились дети - Гонория и Валентиниан (будущий император Валентиниан III). В 421 году муж Галлы Плацидии был объявлен соправителем Гонория, что возвысило ее до статуса августы, но в том же году она вновь овдовела. Ее отношения с императором, проявлявшим к ней неродственный интерес, осложнились, и она отправилась с детьми в Константинополь, где правил ее племянник император Феодосий II. Согласно преданию, по пути она посетила Афон, где собиралась совершить поклонение в храме, но у входа была остановлена гласом свыше и взмолилась о прощении ей греха дерзновения (Порфирий (Успенский). История Афона. К., 1871. Ч. 2. С. 65-66, 151-152).

Вернувшись в Рим после убийства Гонория (423 год), Галла Плацидия добилась от Феодосия II признания ее сына Валентиниана III в качестве августа Запада (425 год). Фактически она сама правила государством сначала как регентша, а после совершеннолетия сына - как августа. В условиях тяжелого экономического кризиса, ослабления центральной власти, постоянных дворцовых интриг и нашествий варваров благочестивая императрица старалась укрепить положение империи через союз с Церковью (Iord. Get. 328). После 437 года она все больше внимания уделяла делам благочестия, заботилась о состоянии церквей, об украшении христианских храмов, особенно в Риме и Равенне (Chr. min. I 489). Умерла Галла Плацидия в Риме, похоронена в Pавенне.

Иллюстрация:

Галла Плацидия. Золотой медальон. V век. (Национальная библиотека. Париж). Архив ПЭ.

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