ДОНАТИЗМ
ДОНАТИЗМ - церковный раскол, охвативший в начале IV века Церковь римскую провинции Африка.
Формальным поводом к расколу стало поставление епископа Карфагена Цецилиана (312 год), в котором принимал участие еписком Феликс, обвинённый в сотрудничестве с властями (выдавал имперским чиновникам священные книги) в период гонений начала IV века. На Карфагенском соборе 312 года некоторые ригористски настроенные общины отказались признать поставление Цецилиана и поставили епископом Майорина, а после его смерти - Доната (около 270 - около 355 годов; епископ в 313-347 годах), по имени которого раскол и получил своё название.
Не признав решение Карфагенского собора, Цецилиан обратился с апелляцией в Рим, в которой требовал нового соборного рассмотрения дела. Состоявшийся в 313 году под председательством папы Мильтиада (311-314 годы) Римский собор признал правомочность епископского поставления Цецилиана. Пытаясь добиться для себя статуса официальной Церкви, донатисты подали на противников апелляцию императору Константину Великому, который выдвинул условием своего вердикта признание донатистами любого императорского решения. Решение было принято в пользу партии Цецилиана (316 год), после чего начались преследования донатистов. Репрессии, продолжавшиеся с незначительным перерывом до 361 годо, привели лишь к сплочению приверженцев Доната (в 336 году насчитывалось около 270 епископов).
При Донате и его преемнике Пармениане (умер около 391 года) формируются основы донатистского взгляда на Церковь, базирующегося на наиболее ригористических аспектах богословия Тертуллиана и Киприана Карфагенского. Если вначале донатисты искали признания светских властей, то позднее сформировалась идея о том, что истинная Церковь всегда гонима со стороны государства, что это Божий народ, страдающий от самого начала мироздания (убийство Авеля Каином), что истинная Церковь - это Церковь мучеников (в среде донатистов получило распространение поощрение добровольного мученичества); она отделена от грешного мира и стоит вне общения с ним.
Требование незапятнанности клира (в особенности епископата), недопустимости обвинений в грехах стало основным для донатистов. К Пармениану восходит идея о роли епископа как посредника между Богом и народом (подобно Моисею). Не только еретики, но всякие грешники стоят вне истинной Церкви, равно как и те, кто имеют общение с ними. Таинства, совершаемые падшими клириками, не благодатны и не действительны, поэтому не действительно рукоположение Цецилиана, совершённое с участием епископа Феликса, к греху которого оказался причастен Цецилиан, а также вся Церковь (кроме донатистов), признавшая это поставление. В конце IV - начале V веков кафолическая Церковь пыталась безуспешно вести диалог с донатистами.
В начале V века римские, а затем и вандальские (V-VI века ), византийские (VI-VII века) власти вновь обратились к репрессиям. Это было обусловлено тем, что уже в IV веке внутри донатизма сформировалось особое течение циркумцеллионов, выдвигавшее на первый план борьбу с любой властью этого мира, рассматривавшее земные власти как представителей антихриста, с которыми истинные христиане должны вести постоянную борьбу, не только пассивную, претерпевая мученичество, но и активную. Последняя выразилась главным образом в нападениях на кафолических епископов.
Арабские завоевания и исламизация Северной Африки в VII-VIII веках положили конец существованию донатизма.