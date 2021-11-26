АТТИЛА (лат. Attila, греч. Ἀττήλας)

Правитель Гуннского союза в 434—453.

Объединил варварские племена от Рейна на западе до Сев. Причерноморья на востоке, от южного берега Балтики на севере до Дуная на юге. До 444—445 правил совместно с братом Бледой; каждый из них владел частью гуннских племен. В 444 (согласно Просперу Аквитанскому) или в 445 (по Марцеллину Комиту) Бледа был убит, и А. объединил гуннов под своей вла­стью. Ставка А. находилась на р. Тиса в Паннонии . Совершал опустошительные набеги на дунайские города Римской империи , доходил до окрестностей Константинополя . В 441—442 они с Бледой захватили часть Иллирии размером в 5 дней пути к югу от Дуная (Приск). По условиям мирного договора 443, когда А. отказался от осады Константинополя, император Феодосий II увеличил выплату дани с 700 до 2 тыс. золотых ливров. После этого А. подчинил часть племен акациров, союзников Константинополя, кочевавших в Сев. Причерноморье. В конце 446 — начале 447 А. начал новый поход на Восточную Римскую империю (см. Византийская империя ) под предлогом отказа римлян от выплаты оговоренной дани и выдачи перебежчиков. Гунны разорили Фракию, Иллирию, дошли до Фермопил и Херсонеса Фракийского, после чего был заключен мир на условиях 6 тыс. золотых ливров разовой выплаты, 2100 золотых ливров ежегодной дани и выдачи всех гуннов, перешедших на сторону римлян. В ходе этой войны А. завоевал земли от Дуная до Наисса (современный Ниш в Сербии) и Сердики (София). В 451 А., собрав огромное войско из гуннов, аланов , остготов , гепидов , ругов и др., вторгся в Галлию , но потерпел поражение в битве на Каталаунских полях от Западной Римской империи и ее союзников — вестготов, бургундов, части алан и др. А. с войском удалился из Галлии, обогнул Альпы и в 452 опустошил Сев. Италию, взяв Аквилею, Милан и Падую. Однако на Рим А. нападать не стал и ушел за Дунай. В 453 А. совершил поход на аланов, живших в Галлии, но вынужден был отступить, так как аланы призвали на помощь вестготов. Вскоре после этого А. умер при неясных обстоятельствах. За смертью А. последовал распад Гуннского союза.

Автор статьи: Галкина Е.С.