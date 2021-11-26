АЭЦИЙ Флавий (Flavius Aetius)

Римский полководец и государственный деятель, один из последних защитников Западной Римской империи .

Сын римского военачальника. В юности служил в охране западноримского императора Гонория . Был заложником у вестготов и гуннов , с которыми завязал тесные связи. После смерти Гонория во главе наемного гуннского войска выступил против узурпатора Иоанна. Затем стал главнокомандующим у западноримского императора Валентиниана III (425—455). Опираясь на гуннов, он разбил восставших галльских крестьян ( багаудов ) и герман­ские племена бургундов и вестготов. Одновременно А. Ф. использовал гуннов для борьбы со своими противниками при дворе. Когда гунны напали на Рим (451), А. Ф. в союзе с германцами разбил их на Каталаунских полях . Однако распад этого союза не позволил А. Ф. воспользоваться победой. В 452 гунны разорили Сев. Италию, и А. Ф. не смог им помешать. Его авторитет пошатнулся. Он попытался заставить императора выдать его дочь за своего сына, но был убит Валентинианом III во время аудиенции. В памяти потомков А. Ф. остался «последним защитником Рима».

Автор статьи: Смышляев А.Л.