ПИФОС

ПИФОС - боль­шой ке­ра­мический со­суд - боч­ка яй­це­вид­ной фор­мы.

Как пра­ви­ло, име­ли вы­со­ту до 2 м, еди­нич­но - около 3 м. На­кры­ва­лись гли­ня­ной, де­ре­вян­ной или ка­мен­ной крыш­кой. Пред­на­зна­ча­лись для хра­не­ния во­ды, ви­на, зер­на, со­лё­ной ры­бы и других хо­зяйственных за­па­сов.

Пифосы бы­ли рас­про­стра­не­ны в Сре­ди­зем­но­мо­рье, При­чер­но­мо­рье, на Кав­ка­зе, в Средней Азии от брон­зо­во­го ве­ка до ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья .

Наи­бо­лее ран­ние сре­ди­зем­но­мор­ские со­су­ды ук­ра­ша­лись рель­е­фа­ми (изо­бра­же­ние тро­ян­ско­го ко­ня, фри­зо­об­раз­ный ор­на­мент с вен­ка­ми и другие мотивы) или рос­пи­ся­ми в сти­ле «ка­ма­рес» (ры­бы, бе­гу­щая вол­на, ли­ней­ный ор­на­мент). Дно этих пифосов бы­ло пло­ским, они стоя­ли на ви­ду. Пифосы ан­тич­но­го и средневекового вре­ме­ни бы­ли ост­ро­дон­ны­ми, глад­ко­стен­ны­ми, бо­лее круп­ны­ми по раз­ме­рам, за­ка­пы­ва­лись в зем­лю в спец.иальныхкла­до­вых, под­ва­лах, во дво­рах до­мов.

Пифосы ино­гда ис­поль­зо­ва­лись для по­гре­бе­ний. В пифосе жил древнегреческий фи­ло­соф-ки­ник Дио­ген Си­ноп­ский.

В ря­де ре­гио­нов пифосы со­хра­ни­лись до эт­но­гра­фической со­вре­мен­но­сти. На Кав­ка­зе эти со­су­ды на­зы­ва­ют­ся «ка­рас», в Средней Азии - «хум».

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