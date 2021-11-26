ПЕЛИКА
ПЕЛИКА - античный расписной сосуд из обожжённой глины, с широким горлом, округлым или грушевидным туловом, двумя вертикальными ручками, широким поддоном.
Известен в VI-II веках до нашей эры. Произошёл от столовой амфоры. Нередко составлял часть погребального инвентаря. Форма тулова Пелики эволюционировала от раздутой (конец VI-V веков) к более стройной (IV век), горло постепенно утоньшалось и вытягивалось, отогнутый в виде раструба венчик увеличивался до диаметра тулова (иногда немного превосходил его). Пелики расписывались в краснофигурном стиле (чернофигурные представляли исключение). Многие из них признаны шедеврами вазописи («Пелика с ласточкой» работы Евфрония; Пелика с изображением Геракла и поверженного им Бусириса работы «Мастера Пана», и другие). Главным центром производства Пелики были Афины, поставлявшие эти изделия и на рынки Боспорского государства, где в IV веке Пелика. являлись самым распространённым типом вазы. Большой спрос определил появление многочисленной группы Пелик керченского стиля, расписанных мифологическими. сюжетами и образами, близкими жителям Северного Причерноморья; изображались аримаспы (мифические одноглазые люди), грифоны, амазонки и греки, сцены битв и терзаний и тому подобные. В III-II веках в боспорских могильниках встречаются Пелики местного производства, иногда расписанные чёрной нестойкой краской.