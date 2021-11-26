ЛЕПТА
ЛЕПТА - мелкая монета в Древней Греции и в эллинизированных провинциях Римской империи.
Скорее всего, обозначение не конкретного типа монеты, а мелочи вообще или, в частности, самой мелкой медной греческой монеты. Соотношение Лепты с известными номиналами зависит от времени и места. В Новом Завете (Мк. 12:42) Лепта =1/2 римского квадранта (по Библии, равен 1/3000 таланта), но из сравнения двух других мест Нового Завета (Мф. 5:26 - квадрант, Лк. 12:59 - лепта) можно сделать вывод, что Лепта = квадранту. По Диодору (метролог конца V - начала VI веков), Лептта =1/7 аттического халка, притом что халк =1/8 обола; по Гезихию (грамматик V века), Лепта =1/30 сицилийского трианта (триант = 4 унции); по Епифанию Кипрскому (367-403 годы), Лепта =1/2 фоллиса, т. е. центенионал.
2) Мелкая монета в Греции с 1827 года. 100 Лепт = 1 феникс (1827-1832 годы), 1 драхма (1832-2001 годы); с введением евро (2002) название «Лепта» в Греции было сохранено для цента (1/100 евро).