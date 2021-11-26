ЛЕПТА

ЛЕПТА - мелкая монета в Древней Греции и в эллинизированных провинциях Римской империи.

Ско­рее все­го, обо­зна­че­ние не кон­крет­но­го ти­па мо­не­ты, а ме­ло­чи во­об­ще или, в ча­ст­но­сти, са­мой мел­кой мед­ной греческой мо­не­ты. Со­от­но­ше­ние Лепты с из­вест­ны­ми но­ми­на­ла­ми за­ви­сит от вре­ме­ни и мес­та. В Но­вом За­ве­те (Мк. 12:42) Лепта =1/2 римского квад­ран­та (по Биб­лии , ра­вен 1/3000 та­лан­та), но из срав­не­ния двух других мест Но­во­го За­ве­та (Мф. 5:26 - квад­рант, Лк. 12:59 - леп­та) мож­но сде­лать вы­вод, что Лепта = квад­ран­ту. По Дио­до­ру (мет­ро­лог конца V - начала VI веков), Лептта =1/7 ат­ти­че­ско­го хал­ка, при­том что халк =1/8 обо­ла; по Ге­зи­хию (грам­ма­тик V века), Лепта =1/30 си­ци­лий­ско­го три­ан­та (три­ант = 4 ун­ции); по Епи­фа­нию Кипр­ско­му (367-403 годы), Лепта =1/2 фол­ли­са, т. е. цен­те­нио­нал.

2) Мел­кая мо­не­та в Гре­ции с 1827 года. 100 Лепт = 1 фе­никс (1827-1832 годы), 1 драх­ма (1832-2001 годы); с вве­де­ни­ем ев­ро (2002) название «Лепта» в Гре­ции бы­ло со­хра­не­но для цен­та (1/100 ев­ро).

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