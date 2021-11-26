ЛЕКИФ
ЛЕКИФ - керамический сосуд для ароматических масел в виде кувшинчика с узкой шейкой, чаще всего небольшого размера.
Один из основных типов древнегреческих ваз. Для всех лекифов характерны плоская, немного изогнутая ручка и чёткие переходы от расширяющегося раструбом венчика к шейке, плечикам, вытянутому тулову и широкой, устойчивой ножке. Широко распространён в VI-III веках до нашей эры.
В VI веке до нашей эры форма лекифа эволюционировала от округлой, почти шаровидной, к более вытянутой. В V веке до нашей эры появились так называемые арибаллические лекифы - сосуды с яйцевидным, полусферическим туловом и треугольной в сечении ручкой (наиболее характерны для IV века до нашей эры).
В VI-V веках до нашей эры лекифы покрывались чернофигурной (рисунок, 1) и краснофигурной росписью. С начала V века до нашей эры по художественному оформлению особое место занимают сосуды с белой облицовкой. Роспись наносилась по ней разбавленным лаком, доведённым до красновато-коричневых и золотистых оттенков. Белые лекифы (рисунок 2) отличались цилиндрической формой тулова и сравнительно большими (единично - очень крупными) размерами.
В начале IV века до нашей эры на краснофигурных аттических сосудах появляются рельефные фигуры, покрытые белой обмазкой, тонированные розовой и голубой красками. В быту лекифы использовались в женском обиходе как флаконы с косметикой. Особо широкое применение они имели в погребальном обряде, входя в состав инвентаря, а также в качестве приношения к памятнику или на могилу при погребении и в дни поминовения покойника.
Сюжеты росписи лекифов тем или иным образом были связаны с культом умерших (смотри в статье Вазопись). Среди лекифов особую группу составляют сосуды V века до нашей эры, выполненные в виде полихромных статуэток. Наиболее известны фигурные сосуды, найденные в курганном могильнике Фанагории [Афродита, Сфинкс (смотри иллюстрации к статье Античные города Северного Причерноморья), Сирена (рисунок 3) и др.].