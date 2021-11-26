КОТТАБ (греч. ὁ κότταβος)

Популярная в Древней Греции игра на меткость.

Коттаб, по-видимому, изобретенный в греческих колониях Сицилии, широко распространился в Элладе и особенно в Афинах в V – IV вв. до н.э., будучи непременной составляющей застолья – симпосиона . Существовало несколько разновидностей игры. В одной из самых часто встречающихся игрок, не меняя своей позиции на столом, просунув палец в ушко ручки и делая правой рукой вертящее движении, должен был выплеснуть остатки вина из своего кубка (килика) так, чтобы капля попала точно в намеченную цель: стоявшую на бронзовой подставке маленькую фигурку и державшую в вытянутых руках что-то вроде чашки весов –πλάστιγξ, под которой находился диск бо́льшего размера – μάνης; игрок должен был сбить пластинкс так, чтобы он упал на него и издал звук, называемый λάταξ (этим же словом обозначалось выплескиваемое вино). Иногда в момент броска произносилось имя возлюбленной или возлюбленного, а удача – попадание и чистый звук «латакс» – означали надежду на взаимность.

Другая разновидность игры – «коттаб, направленный вниз» (κότταβος κατακτός) – подразумевала ряд дополнительных приспособлений: на бронзовый стержень на подставке (ῤάβδος) нанизывались два диска – пластинкс, меньший по размеру, и диск побольше – λεκανίς. Было несколько вариантов игры, например: надо было сбить маленький диск, чтобы он упал на нижний, издавая при этом соответствующий звук. В более сложном варианте между двумя дисками помещалась еще и маленькая бронзовая фигурка, называемая также μάνης.

Играли в коттаб и с особым сосудом – коттабием: мелкие блюдца плавали в большой чаше; меткими бросками надо было «топить» эти «блюдца». Выигравший (потопивший наибольшее количество) получал приз, например, какое-нибудь лакомство.

Существует множество изображений игры и игроков на вазах и фресках; о коттабе часто упоминают греческие поэты и драматурги. На Сицилии – родине коттаба – существовало даже специальное здание для желающих сразиться в этой игре.

Иллюстрации :

Игрок в коттаб. Краснофигурный килик. Аттика, ок. 510 г. до н.э. Лувр.

Сцена пира – игра в коттаб. Краснофигурный кратер. Аттика, ок. 410 г. до н.э. Национальный археологический музей Испании.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева