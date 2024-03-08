СЕЛЕВКИДЫ

Селевки́ды — царская династия эпохи эллинизма, правившая преимущественно на Ближнем Востоке с 312 по 64 до н. э. Основателем государства С. и династии считается диадох Селевк I (312–281 до н. э.) — один из полководцев Александра Македонского , после смерти которого он принял активное участие в разделе его державы. Будучи сатрапом Вавилона, проявил лояльность власти Антигона Одноглазого, но в 315 до н. э. был изгнан им. В 312 до н. э. Селевк сумел вернуть власть над Вавилоном и основать собственное государство в Месопотамии. В 305 до н. э. принял царский титул и заключил союз с индийским царем Чандрагуптой . В ходе многочисленных военных кампаний существенно расширил территорию своего государства от Геллеспонта до Инда. Был убит в 281 до н. э. Птолемеем Керавном. Наследник Селевка Антиох I (281–261 до н. э.) продолжил политику отца, вел вой­ны с Вифинией , Гераклеей и Византием, в 275 до н. э. одержал победу над кельтскими племенами в «битве слонов», за что получил эпитет «Сотер» — «Спаситель». Правление последующих правителей: Антиоха II (261–246 до н. э.) и Селевка II (246—225 до н. э.) было отмечено чередой вой­н с Египтом, Парфией , приведших к существенным территориальным потерям, а также серией внутренних конфликтов, таких как «вой­на братьев», ослабивших центральную власть в государстве. Расцвет государства С. пришелся на правление Антиоха III (223–187 до н. э.), сумевшего вновь подчинить отдельные восточные области, установить контроль над Финикией и Палестиной , укрепить свою власть в Малой Азии. Вой­на Антиоха с Римом (192–188 до н. э.), в начале которой не последнюю роль сыграл карфагенский полководец Ганнибал , стала фатальным событием истории всего государства С. В 192 до н. э. Антиох с вой­ском переправился в Фессалию, однако потерпел поражение в битве при Фермопилах и вернулся обратно в Азию. В 190 до н. э. потерпел поражение в битве при Магнесии, а в 188 до н. э. был подписан Апамейский договор, который существенно ограничил власть С. в Малой Азии, запрещал иметь военный флот и боевых слонов, а также накладывал тяжелую контрибуцию. В 187 до н. э. в ходе второго восточного похода, организованного, вероятно, с целью сбора средств для выплаты контрибуции, Антиох III погиб. Его наследники предприняли попытки восстановить могущество государства С. Так, Антиох IV (175–164 до н. э.) провел две успешные кампании против Египта, но был вынужден покинуть страну из-за дипломатического давления Рима. Также он предпринял серию реформ, призванных укрепить центральную власть, но его гибель в восточном походе оборвала их ход. В середине II в. до н. э. все большее влияние в государстве С. приобрели местные элиты и придворные, центральная власть значительно ослабла, что привело к локальному сепаратизму и быстрому территориальному распаду государства. Так, после восстания Иуды Маккавея от С. отделилась Иудея . В то же время Парфия захватила Мидию и Вавилонию , с крупной метрополией Селевкией на Тигре — форпостом С. на востоке. Попытки укрепить центральную власть при Деметрии I (162–150 до н. э.) и Антиохе VII (138–129 до н. э.) не имели успеха, и династия погрузилась в череду внутренних конфликтов. В начале I в. до н. э. на короткий период времени власть была захвачена армянским царем Тиграном II. В 64 до н. э. государство С. было преобразовано в римскую провинцию Сирия.

Лит .: Бикерман Э. Государство Селевкидов. М., 1985; Grainger J. Seleukid Prosopography and Gazetteer. Leiden–New York, 1997; Capdetrey L. Le pouvoir séleucide. Territoire, administration, finances d’un royaume hellénistique (312–129 avant J.-C.). Rennes, 2007. С. В. Смирнов.