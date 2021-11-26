ПИФOН (греч. Πείθων), сын Кратева

Один из полководцев Александра Великого , а затем активный участник начального этапа борьбы диадохов.

Хотя неизвестно, с какого момента Пифон находился в армии Александра на Востоке, кажется вполне вероятным, что он сражался в ней с самого начала азиатских походов (с 334 г. до н.э.). Во всяком случае, в 326 г. до н.э. он являлся одним из триерархов македонского флота на реке Гидасп (в Индии), т.е. одним из тех, кому было поручено финансировать его строительство, – факт, который указывает на высокий статус Пифона и предполагает, что ему уже удалось значительно отличиться до этого момента. В конце 325 г. он входил в число телохранителей Александра и в 324 г. до н.э. в Сузах (столице Сузианы) был награжден им за свою службу золотым венком. Когда македонский царь умер (323 г. до н.э.), Пифон находился в Вавилоне . Согласно принятым тогда решениям бывших полководцев Александра, ему была дана в управление Мидия. К тому же Пифон был назначен по инициативе регента Пердикки , которого он в тот момент поддерживал, временным стратегом «верхних сатрапий» (восточных территорий державы Александра) с чрезвычайными полномочиями для подавления восстания тамошних греческих поселенцев. Вскоре эта задача была выполнена. Далее Пифон участвовал в малоазийской кампании Пердикки (322–321 гг.), а также находился при нем во время его похода в Египет против мятежного Птолемея , сатрапа Египта (320 г. до н.э.). После того, как у Мемфиса войска Пердикки понесли большие потери, против него был организован заговор, в результате которого его убили, причем одним из убийц являлся Пифон (другим – Селевк). В соответствии с новыми решениями бывших полководцев Александра в Трипарадисе (Сирия), принятым в том же году, за Пифоном была оставлена сатрапия Мидия. В 317 г. до н.э. он попытался вернуть себе положение стратега «верхних сатрапий», которым ранее обладал, намереваясь по сути дела поставить их под свою власть; однако эти его намерения встретили сопротивление со стороны других сатрапов восточных земель во главе с Певкестом, сатрапом Персиды. В 317–316 гг. до н.э. Пифон участвовал в развернувшейся в восточных сатрапиях борьбе Эвмена из Кардии и Антигона Одноглазого , в которой он присоединился к последнему. С Антигоном Пифон сражался при Габиене (Мидия) против Эвмена (конец 316 г. до н.э.) и таким образом оказался в числе победителей. Но вскоре Пифон был заподозрен в организации заговора против Антигона, арестован им и казнен.

Источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVIII-XIX;

Плутарх. Биографии Александра;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. Индия;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Полиэн. Стратегемы, Кн. IV;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», Кн. XIII.