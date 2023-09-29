Пергáм

Пергáм — древний город в Зап. Анатолии, на одноименной возвышенности севернее р. Каик, на территории древней области Мисия , в 25 км от берега Эгейского моря. Основан как поселение колонистов-эолийцев во 2‑й половине VIII в. до н. э. С конца VII в. до н. э. под властью Лидии , с 547 до н. э. — Персии. В 470‑х — начале IV в. до н. э. под властью персов в П. правили греческие тираны из рода Гонгилидов, которому П. пожаловал Ксеркс . Входил в сатрапию Мисия. Завоеван Александром Македонским . В ходе вой­н за раздел его державы с 301 до н. э. контролировался Лисимахом , царем Фракии и смежных земель, но при распаде этой державы ее наместник в П. Филетер обособил П. как столицу собственного государства, основав династию Атталидов (281–133 до н. э.). В 1‑й половине II в. до н. э., с ростом могущества этого государства, при Евмене II и частично при Аттале П. был перестроен, его площадь увеличилась более чем в 4 раза (до 90 га) и он был обнесен новой стеной. К правлению Евмена II относится ряд монументальных сооружений акрополя П., в том числе знаменитый алтарь Зевса (ныне в Пергамском музее, Берлин), и огромная библиотека, ставшая второй после Александрийской. В П. стали производить новый писчий материал, названный по нему «пергаментом». По завещанию последнего Атталида царство П. отошло к Риму Древнему (133 до н. э.), даровавшему П. автономию. Входил в римскую провинцию Азия, в I в. н. э. — крупнейший ее город. Перестроен при Траяне , получил ранг «метрополии» и пережил новую фазу строительства при Адриане . Пострадал от землетрясения 262. В позднеантичные времена пришел в упадок, к концу VII в. из-за вой­н с арабами свелся к площади цитадели. Окончательно утрачен византийцами в 1302 с захватом тюркским бейликом Карасы, позднее занят Османами (турецкая Бергама) и пришел в окончательный упадок.

Основные памятники: Верхний Акрополь, где размещался Пергамский алтарь Зевса (начало II в. до н. э.), храм Афины (IV в. до н. э., дополнен в начале II в. до н. э.), гигантский театр на 10 тыс. зрителей (III в. до н. э., 36 м высотой с 250‑метровой террасой), Траяней (храм Траяна и Зевса, начало II в. н. э.), храм Диониса (главного бога-покровителя династии Атталидов, начало II в. до н. э.), остатки библиотеки (начало II в. до н. э.), царские дворцы, храмы культа Атталидов, агоры, римские бани, Нижний Акрополь, гимнасий (II в. до н. э.), святилище Геры (середина II в. до н. э.), святилище Деметры (IV в. до н. э.), святилище Асклепия, храм Сераписа и Исиды («Красная Базилика»), священная улица, обнесенная колоннадой.

Лит. : Ratte Ch . Pergamon // Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East. Vol. 4. Oxford, 1997. P. 259–262. А. А. Немировский .