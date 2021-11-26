ОЛИМПИАДА (греч. Ὀλυμπιάς)

Дочь царя Неоптолема, сестра царя Александра I Эпирского, двоюродная сестра царя Аррибы – представительница молосского (эпирского) царского дома Эакидов, жена Филиппа II и мать Александра Великого .

В 357 г. до н.э. Олимпиада была выдана замуж за македонского царя Филиппа II, которому родила двух детей – Александра (356 г.) и Клеопатру (ок. 354 г. до н.э.). Источники, как правило, рисуют ее мрачный образ – женщины властной, высокомерной, ревнивой, демонического склада, отстаивающей всеми силами и средствами интересы своего сына Александра, с которым она была особенно близка. Несмотря на ревность к другим женам Филиппа, Олимпиада, насколько можно судить, не испытывала серьезных опасений из-за этих браков.

Иначе, однако, обстояло дело с последним браком ее мужа с македонянкой Клеопатрой: в данном случае она усмотрела реальную угрозу для наследования престола Александром. После ссоры Александра с отцом на свадьбе Филиппа (337 г. до н.э.) Олимпиада покинула Македонию и удалилась в Эпир к своему брату, царю Александру Эпирскому, которого она пыталась склонить к войне против Македонии. Конфликт был урегулирован, когда Филипп предложил Александру Эпирскому взять в жены Клеопатру, свою дочь от Олимпиады. Олимпиада вернулась в Македонию, но по-прежнему продолжала испытывать опасения по вопросу о престолонаследии.

Не исключено, что она была каким-то образом причастна к последовавшему вскоре убийству Филиппа (осень 336 г. до н.э.), а после этого, весьма вероятно, и к смерти его жены Клеопатры и их ребенка. О жизни Олимпиады в время восточных походов Александра известно немногое. В какой-то момент из-за ссор с Антипатром, оставленным Александром управлять Македонией, она снова удалилась в Эпир.

После смерти ее сына (323 г. до н.э.) Олимпиада стала участницей событий борьбы между его бывшими полководцами-диадохами. Она убедила свою дочь Клеопатру, на тот момент уже вдову, предложить вступить с ней в брак Леоннату, сатрапу Геллеспонтской Фригии, а когда тот погиб (322 г.), отправила ее с той же целью к регенту Пердикке, который, однако, вскоре был тоже убит (320 г. до н.э.). Сменивший Антипатра, умершего в 319 г. до н.э., новый регент Полиперхонт обратился к Олимпиаде с предложением вернуться в Македонию и стать воспитательницей царя Александра IV, сына Александра Великого и Роксаны (цари Александр IV и Филипп III Арридей , сводный брат Александра Великого, прибыли из Вавилона в Европу вместе с Антипатром). Но Олимпиада тогда отклонила данное предложение. Весной 317 г. до н.э. с помощью своего племянника царя Эпира Эакида она вторгласть в Македонию и одержала победу над войском Адеи-Эвридики, жены царя Филиппа III Арридея (войско последней не оказало сопротивления матери Александра Великого). По приказанию Олимпиады Филипп III Арридей и Адея-Эвридика были убиты; одновременно были репрессированы и многие другие политические противники Олимпиады в Македонии.

Очень скоро, однако, ситуация изменилась для нее к худшему. В конце того же года Олимпиада была осаждена в македонском городе Пидне войсками Кассандра и, не получив помощи ни от Эакида, ни от Полиперхонта, была вынуждена из-за угрозы голода сдаться (вместе с Александром IV и Роксаной). Несмотря на то что Олимпиада выговорила в качестве условия сдачи личную безопасность, Кассандр все же нарушил договоренность и отдал Олимпиаду на расправу родственникам ее недавних жертв (начало 316 г. до н.э.).

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVI-XIX;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», VII-XIV;

Афиней. Пир мудрецов, Кн. XIII, 557c (Сатир).

Иллюстрация :

Олимпиада. Золотой медальон (начало III в. н. э.)