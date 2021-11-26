НИКОМЕД

НИКОМЕД (Νιϰομήδης) - имя ца­рей Ви­фи­нии из ди­на­стии, пра­вив­шей в 297-74 годы до н. э. Ди­на­стия ос­нова­на в 297 году ме­ст­ным пра­ви­те­лем Зи­пои­том (328-280 или 278 годы), вос­поль­зо­вав­шим­ся борь­бой диа­до­хов за раз­дел на­след­ст­ва Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го и от­ра­зив­шим при­тя­за­ния Ан­ти­го­на и Ли­си­ма­ха на эту тер­ри­то­рию.

По­сле смер­ти Зи­пои­та власть пе­ре­шла к его сы­ну Ни­ко­ме­ду I (280 или 278 год - около 255 года), ко­то­рый в сою­зе с Ге­рак­ле­ей Пон­тий­ской (см. Ге­рак­лея) от­сто­ял не­за­ви­си­мость Ви­фи­нии в борь­бе с Ан­ти­охом I (см. Ан­ти­ох).

В 264 году не­по­да­лёку от раз­ру­шен­но­го Ли­си­ма­хом г. Ас­так Ни­ко­мед I осно­вал сто­ли­цу Ви­фи­нии - г. Ни­ко­ме­дия. По­ли­ти­ка Ни­ко­ме­да I бы­ла на­прав­ле­на на сбли­же­ние и со­труд­ни­че­ст­во с Ри­мом. Царь Ни­ко­мед II (149-128 годы) по­мо­гал рим­ля­нам в по­дав­ле­нии вос­ста­ния Ари­сто­ни­ка (133-129 годы).

Ни­ко­мед III Евер­гет (около 127-94 годы) при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям часть Паф­ла­го­нии (106 год) и Кап­па­до­кию (101 год), од­на­ко уже в 95 году по при­ка­зу Ри­ма ос­во­бо­дил эти тер­ри­то­рии.

При по­след­нем ца­ре Ни­ко­ме­де IV Фи­ло­па­то­ре пон­тий­ский пра­ви­тель Мит­ри­дат VI Ев­па­тор за­хва­тил поч­ти всю Ви­фи­нию, но по­сле вме­ша­тель­ст­ва Ри­ма в 95 году был вы­ну­ж­ден вер­нуть её Ни­ко­ме­ду IV. Со смер­тью без­дет­но­го Ни­ко­ме­да IV в 74 году по его за­ве­ща­нию Ви­фи­ния пе­ре­шла Ри­му.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)