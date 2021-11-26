КЛИТ (греч. Κλεῖτος)

Полководец Александра Великого .

Сын Дропида, брат Ланики, молочной матери Александра Великого. Свою военную карьеру Клит начал при Филиппе II . В войске Александра, переправившемся в 334 г. до н.э. в Малую Азию для борьбы против Персии, Клит командовал так называемой «царской илой» (агемой) гетайров – отборным эскадроном, представлявшим собой конную лейб-гвардию царя Македонии.

В битве при Гранике (334 г. до н.э.) Клит спас жизнь Александра, убив готового поразить царя, по одним данным, Спифридата, сатрапа Лидии, по другим, Ресака, его брата. В битве при Гавгамелах (331 г. до н.э.), как, по всей видимости, и в предшествовавшей ей битве при Иссе (333 г. до н.э.), Клит продолжал командовать «царской илой». Когда в конце 331 г. до н.э. Александр покинул Сузы (столицу Сузианы), Клит остался там из-за болезни.

Весной следующего года он прибыл в Экбатаны (сталицу Мидии) и, захватив там отряд македонских воинов, охранявших сокровища, перевезенные из Персеполя (столицы Персиды) в этот город, присоединился к армии Александра в Парфии. После казни Филоты , сына Пармениона (осень 330 г. до н.э.), Клиту вместе с Гефестионом было поручено командование всем корпусом гетайров. Осенью 328 г. до н.э. Александр назначил Клита сатрапом Бактрии и Согдианы – областей, в которых в 329–327 гг. до н.э. македонской армии оказывалось ожесточенное сопротивление.

Вскоре после этого назначения, на пиру в Мараканде (столице Согдианы), произошла ссора между Клитом и Александром, поводом для которой послужила песня, осмеивавшая македонян, разбитых лидером сопротивления в Бактрии и Согдиане Спитаменом. Клит обвинил Александра в незаслуженном принижении заслуг македонских воинов и превышении своих собственных. Присутствующие пытались унять ссору; Клит был даже уведен с пира. Однако после его неожиданного возвращения и очередных слов, обличавших Александра, царь, потеряв над собой контроль, метнул в него копье и убил. Александр глубоко скорбел о содеянном и даже пытался покончить с собой. Но македонское войско оправдало поступок своего царя и признало поведение Клита преступным.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XI-XII.