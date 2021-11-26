КЛЕОПАТРА ТЕЯ (др.-греч. Κλεοπάτρα Θέα)

Царица из династии Селевкидов, дочь египетского царя Птолемея VΙ (180–145 гг. до н.э.).

Клеопатре было суждено стать женой трех представителей династии Селевкидов. Первый брак был заключен с селевкидским узурпатором Александром Ι Баласом, руками которого Птолемей VΙ надеялся устранить с сирийского престола Деметрия I и посадить на него своего ставленника-марионетку. Несмотря на то, что план вскоре удалось привести в исполнение, отношения Птолемея с Александром разладились вплоть до того, что к египетскому царю были подосланы наемные убийцы (правда, сама попытка покушения сорвалась).

Тем временем на арену выходит юный сын Деметрия I – Деметрий II, и Птолемей предлагает ему руку Клеопатры, уже родившей от Александра сына, Антиоха VΙ. В этом браке родились Селевк V, Антиох VIII и Лаодика. За это время сама Клеопатра, по-видимому, не вмешивалась в политику. В 140 г. Деметрий II выступил в поход против Парфии, но попал в плен, где был насильно женен на парфянской принцессе Родогуне.

Клеопатра же вышла замуж за брата своего второго мужа Антиоха VII Сидета, вступившего на трон после пленения Деметрия. Клеопатра родила Антиоху пятерых детей, царем из которых было суждено стать только старшему – Антиоху IX, прозванному Кизикеном. Когда Сидет был убит в битве с парфянами (129 г. до н.э.), она вновь должна была стать супругой вернувшегося к тому времени из плена Деметрия.

Однако когда царь приехал к ней в Аке-Птолемаиду, Клеопатра велела запереть городские ворота, после чего Селевкид был убит начальником города. Нежелание Клеопатры вновь быть женой Деметрия объясняется, по-видимому, несколькими причинами: возможно, царица была оскорблена его браком с варваркой Родогуной; также вероятно, что Деметрий смотрелся слишком проигрышно в сравнении со своим блестящим и благородным братом.

Помимо того, Клеопатре надоело постоянно быть пешкой в чьих-то руках, и она решила взять власть в свои руки. Опасаясь конкуренции своих сыновей – законных наследников престола, а она убила одного из них, Селевка V, и стала царствовать в соправительстве с другим – Антиохом VIII. Последний, однако, возмужав, стал стремиться освободиться от давления матери, и тогда Клеопатра решила устранить и его. Она предложила ему кубок с отравленным вином, но Антиох, не доверяя ей, приказал ей самой выпить это вино. Таким образом, Клеопатра сама пала жертвой собственного коварства.