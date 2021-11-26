КАССАНДР, сын Антипатра (др.-греч. Κάσσανδρος)

Один из активных участников борьбы диадохов , затем – македонский царь (ок. 305–297 гг. до н.э.).

Когда Александр Великий отправился в свои восточные походы (334 г. до н.э.), Кассандр остался на родине с отцом, которому было поручено управлять Македонией в отсутствии царя. В 324 г. до н.э. Антипатр отослал сына в Вавилон , чтобы с его помощью опровергнуть перед царем накопившиеся против него обвинения. После смерти Александра (323 г. до н.э.), отношения с которым у Кассандра не сложились, он вернулся в Македонию.

Кассандр находился с отцом в 320 г. до н.э., во время его (и Кратера ) похода в Азию против регента Пердикки (при царях Филиппе III Арридее , сводном брате Александра Великого, и вскоре родившемся Александре IV, сыне последнего), и в городе Трипарадисе (Сирия) при новом распределении должностей и сатрапий державы он получил пост хилиарха. Вернувшийся из Азии новый регент Антипатр, находясь на смертном одре (319 г. до н.э.), назначил на свой пост после себя, однако, не Кассандра, который на это весьма рассчитывал, а Полиперхонта . Очень скоро Кассандр бежал из Македонии. Опираясь на помощь со стороны Антигона Одноглазого и на олигархические режимы в городах Греции, насажденные еще его отцом, Кассандр начал борьбу против Полиперхонта.

Несмотря на изданный последним от имени царей указ, провозглашавший свободу для греков (осень 319 г.), а также его поход в Грецию с целью проведения этого указа в жизнь (318–317 гг.), Кассандр смог поначалу не только удержать здесь свои основные опорные пункты, но вскоре и почти совершенно восстановить и даже улучшить собственные позиции (так, летом 317 г. до н.э. под его полный контроль перешли Афины, где ранее ему удалось сохранить за собой Пирей и Мунихию). В отсутствие Полиперхонта в Македонии Адея-Эвридика, жена царя Филиппа III Арридея, объявила Кассандра новым регентом. Правда, весной 317 г. до н.э. Олимпиада , мать Александра Великого, вторгшаяся с войском эпиротов в Македонию, одержала победу над Адеей-Эвридикой, а затем и казнила ее вместе с ее мужем. Но при наступлении Кассандра на Македонию в конце этого же года Полиперхонт, блокированный в Фессалии, не смог прийти на помощь Олимпиаде, которая была осаждена в македонском городе Пидна. Спустя время она сдалась Кассандру (вместе с Александром IV, его матерью Роксаной и сводной сестрой Александра Великого Фессалоникой).

Кассандр стал фактически полным хозяином в Македонии. В 316 г. до н.э. по его инициативе Олимпиаде был вынесен смертный приговор и она была убита, тогда как Александр IV и Роксана – отправлены под арест в македонский город Амфиполь; в 315 г. до н.э. Кассандр женился на Фессалонике. С 315 г. новый правитель Македонии принимал участие в числе других диадохов (Птолемея, сатрапа Египта, Лисимаха , сатрапа Фракии, и Асандра, сатрапа Карии) в коалиции, направленной против Антигона Одноглазого (и Полиперхонта), и по условиям заключенного в 311 г. до н.э. мира между воевавшими сторонами за ним были признаны его власть в Европе и регентство при Александре IV, пока тот не достигнет совершеннолетия. Однако уже в 310/9 г. до н.э. Кассандр повелел тайно убить Александра IV и Роксану; а затем, когда в 309 г. до н.э. Полиперхонт доставил из Пергама Геракла , внебрачного сына Александра Великого, чтобы выставить его претендентом на македонский престол в противовес Кассандру, последнему удалось убедить Полиперхонта умертвить и Геракла (309/8 г. до н.э.). Ок. 305 г. до н.э. Кассандр вслед за Антигоном и его сыном Деметрием Полиоркетом и вместе с другими диадохами принял царский титул и таким образом стал царем Македонии.

Еще в 307 г. до н.э. Кассандр из-за действий Деметрия в Греции, уполномоченного его отцом освободить греческие города, утратил контроль над Афинами. После этого он вновь заключил союз с Птолемеем, Лисимахом и на этот раз с Селевком против Антигона и его сына. Однако вскоре по власти Кассандра в Греции был нанесен сильный удар Деметрием, снова вернувшимся сюда и повторно основавшим в 302 г. до н.э. Коринфскую (Эллинскую) лигу, которая объединила теперь под гегемонией Антигона и Деметрия освобожденные от контроля Кассандра греческие города и области.

В битве при Ипсе в Великой Фригии (301 г. до н.э.) сам Кассандр не участвовал, но послал в войска союзников свои контингенты и тем самым внес свой вклад в разгром армии Антигона и Деметрия и крушение их азиатской державы. Результатом поражения последних явилось почти полное восстановление позиций Кассандра в Греции. Он умер своей смертью (возможно, из-за туберкулеза) в 297 г. до н.э., предав царскую власть своему старшему сыну от Фессалоники Филиппу (IV).

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVII-XXI;

Плутарх. Биографии Александра, Демосфена, Фокиона, Эвмена, Деметрия и Пирра;

Арриан. История после Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского, X;

Полиэн. Стратегемы, IV;

Юстин, Марк Юниан. Эпитома сочинения Помпея Трога «Historiae Philippicae», XII-XVI.