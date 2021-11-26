ГИЕРОНИМ, ИЕРОНИМ (др.-греч. Ἱερώνυμος)

Политический и военный деятель эпохи диадохов , в конце своих дней написавший ее историю.

О жизни Гиеронима сохранилось совсем мало сведений. Возможно, он был родственником Эвмена из Кардии, сподвижника Александра Великого и активного участника начального этапа борьбы диадохов. Гиероним участвовал в восточных походах Александра, а после смерти последнего (323 г. до н.э.) служил Эвмену. В 320/19 г. до н.э. он был послан Эвменом, осажденным в крепости Нора, вести переговоры с регентом Антипатром, а далее выступал посредником в переговорах между Эвменом и Антигоном Одноглазым , другим крупным диадохом. Судя по всему, Гиероним затем боролся на стороне Эвмена против Антигона и, видимо, попал к тому в плен в битве при Габиене (316 г. до н.э.). Далее он оказался на службе Антигона и выполнял его отдельные поручения. После гибели Антигона в сражении при Ипсе (301 г. до н.э.) Гиероним остался при его сыне Деметрии Полиоркете . В 293 г. до н.э. тот назначил его управлять Фивами, и, как кажется, тогда у Гиеронима установились близкие отношения с Антигоном Гонатом, сыном Деметрия и будущим царем Македонии (ок. 277–239 гг. до н.э.). Где-то в конце своей жизни Гиероним написал свой труд, предположительно называвшийся «История диадохов» (Diod., XVIII, 42, 1; Jos. C. Ap., I, 23). Этот труд, который до наших дней не дошел, описывал события от смерти Александра до гибели царя Пирра Эпирского (272 г. до н.э.). Оценки сочинения Гиеронима современными учеными самые различные; но, как правило, за ним признаются значительные достоинства. Так или иначе, это сочинение активно использовалось более поздними античными авторами, в том числе Диодором Сицилийским , Плутархом , Аррианом, Помпеем Трогом (Юстином) и др. Согласно Агафархиду, Гиероним дожил до 104 лет.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, XVIII-XIX;

Плутарх. Биографии Эвмена и Деметрия;

Пс.-Лукиан (Агафархид);

Суда. Гиероним.