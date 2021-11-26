Гетайры

Гета`йры — военно-политический институт и тактическая единица в древней Македонии и раннеэллинистических государствах. Корпус Г., исторически сложившийся как личная вооруженная свита царя, в основном комплектовался из представителей македонской знати. В зависимости от внутри- и внешнеполитических условий численность Г. менялась от 300 до нескольких тысяч человек. В войске Г. представляли собой элитный конный тяжеловооруженный отряд, разделенный на отдельные группы. При Александре Македонском появляются пешие Г. Близость к правителю позволяла командирам Г. участвовать в политической жизни и оказывать влияние на царя, которого со многими Г. связывала личная дружба: ярким примером служат отношения между Александром и Гефестионом, начальником конницы Г. Политическое влияние Г. заметно усилилось в последние годы правления Александра. В конечном счете это привело к использованию корпуса Г. в качестве средства политического давления на начальном этапе борьбы диадохов. В период раннего эллинизма корпус Г. окончательно уступил место «друзьям царя». Этот институт выполнял сходные функции, однако со временем трансформировался в исключительно придворную структуру. Лит.: A Companion to Ancient Macedonia / J. Roisman, I. Worthington (eds). Malden (MA) — Oxford, 2010. P. 447—454; Hammond N. G. L. Cavalry Recruited in Macedonia down to 322 B. C. // Historia. 1998. 47/4. P. 404—425.