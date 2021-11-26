ЭРИГИЙ (греч. Ἐρίγυιος)

Сын Лариха, один из полководцев Александра Великого .

Будучи митиленцем по происхождению, Эригий, подобно своему брату Лаомедонту , получил македонское подданство при Филиппе II, став жителем Амфиполя. Он принадлежал к кругу близких друзей Александра еще до прихода того к власти. В 336 г. до н.э. Эригий, в числе нескольких других друзей македонского царевича, был выслан Филиппом из Македонии в связи со скандалом вокруг инициативы Пиксодара, сатрапа и династа Карии, о заключении брака между его дочерью и Арридеем , сыном Филиппа и сводным братом Александра, когда вскрылось, что последний пытался тайно предложить Пиксодару свою кандидатуру. После того, как Александр стал царем (осень 336 г. до н.э.), Эригий был возвращен из ссылки. Он находился со своим монархом с самого начала его походов на Восток (с 334 г. до н.э.), командуя союзной греческой кавалерией. Эригий принимал участие в таком качестве во всех основных битвах македонян с персами – при Гранике (334 г.), Иссе (333 г.) и Гавгамелах (331 г. до н.э.). Летом 330 г. до н.э. контингент, которым командовал Эригий, участвовал в погоне Александра за персидским царем Дарием III, по меньшей мере до Каспийских Ворот. Осенью того же года во Фраде (столице Дрангианы) он находился среди тех немногих друзей Александра, которые решали судьбу Филоты , сына Пармениона . Вскоре после этого Эригий вместе с несколькими другими военачальниками был отправлен македонским царем против мятежного сатрапа Арии Сатибарзана, который снова поднял восстание в своей прежней сатрапии (поначалу он подчинился Александру и был им оставлен на своем посту, но затем поднял восстание, которое было подавлено); в состоявшейся битве Эригий лично убил этого персидского вельможу. Далее он появляется вместе с Александром на берегах Яксарта-Танаиса (Сырдарья) (329 г. до н.э.), когда советует ему не переправляться через реку, чтобы идти, как хотел македонский царь, походом против скифов. Зимой 328/7 г. до н.э., будучи в Согдиане, Эригий умер, видимо, от болезни.

Исторические источники:

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVII;

Плутарх. Биография Александра;

Арриан. Поход Александра;

Курций Руф, Квинт. История Александра Македонского.