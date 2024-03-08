ТРОЯ

Трóя ( греч. Τροία, Τροίη; или Илион, греч. Ἴλιον, Ἴλιος) — древний город в Малой Азии у входа в Дарданеллы ныне Турция) на холме Гиссарлык. По древнегреческой легендарной традиции, город Илион получил название в честь своего основателя Ила, сына Троса, от имени последнего происходит название страны Т. Топонимы Т. и Илион относятся к эпохе бронзы и встречаются в хеттских клинописных документах из Богазкёя в форме Truwisa и Wilusa соответственно. Идея отождествления древней Т. с холмом Гиссарлык была высказана Ч. Маклареном в 1822, однако слава первооткрывателя гомеровской Т. принадлежит Г. Шлиману , проводившему раскопки с 1871 по 1890, которые в 1873 увенчались сенсационной находкой «клада Приама». В 1893–1894 исследование Т. продолжил В. Дёрпфельд. Он разработал стратиграфию памятника, выделив 9 культурных слоев, и соотнес слой Т. VI с эпической Т. После перерыва раскопки возобновил К. Блеген, проработав на памятнике с 1932 по 1938; в результате исследований было выделено 46 строительных периодов, при этом гомеровской Т. отводилась ранняя фаза Т. VII.

Т. основана около 2900 до н. э. (Т. I). Это было небольшое укрепленное поселение, диаметром около 90 м. Найденная лепная керамика темного цвета имеет аналогии в европейской и азиатской частях Сев. Эгеиды. Т. II (ок. 2600 — 2450 до н. э.) в два раза больше Т. I, территория поделена на цитадель и нижний город. Цитадель обнесена мощной оборонительной стеной, сооруженной из сырцового кирпича на каменном основании, с башнями, а нижний город — деревянным частоколом. Т. II считается резиденцией правителя: здесь находились здания типа мегарона, обнаружены изделия из золота, лазурита, янтаря, сердолика. Местная керамика изготовлена на гончарном круге и имеет сходство с керамикой Фракии. Т. II была уничтожена пожаром. Поселения Т. III–V (ок. 2400 — 1700 до н. э.) меньше по размеру и беднее. Но в Т. IV наблюдаются новшества: купольные печи для обжига, а также предметы минойского импорта. Новый период расцвета и резкий разрыв с предшествующей культурной традицией связан с Т. VI (ок. 1700 — 1250 до н. э.). Территория цитадели расширилась до 2,1 га, вокруг нее построены новые мощные стены с воротами. Появились новые типы домов, серая минойская и микенская керамика, последняя — свидетельство оживленных контактов с Грецией, обряд кремации, найдены впервые кости лошади — все это указывает на приток нового населения. В ходе раскопок М. Корфманна в конце 1980-х открыт нижний город, существование которого ранее не предполагалось. Поселение погибло в результате землетрясения, но наблюдается преемственность традиции, хотя в более скромных масштабах в Т. VII (ок. 1250 — начало X в. до н. э.). Слой Т. VIIа со следами разрушений и пожара (ок. 1170 до н. э.) обычно соотносят с вражеским вторжением, возможно, ахейцев в ходе Троянской вой­ны. После разрушения Т. была отстроена заново — слой Т. VIIb, он характеризуется появлением лепной «шишковидной» керамики, новых строительных приемов и религиозных практик, что связано с появлением нового населения (фригийцев). Т. VIIb погибла в результате пожара. После некоторого запустения Т. была вновь заселена в 700 до н. э. греками (Т. VIII). Слой Т. IX связан с эллинистической и римской эпохами.

Лит. : Blegen C. W. et alii. Troy. Excavations Conducted by the University of Cincinatti 1932–1938. 5 vols. Prin­ceton, 1950–1958; Cook J. M. The Troad. An Archaeological and Topographical Study. Oxford, 1973; Hertel D. Die Mauern von Troia. Mythos und Geschichte im antik en Ilion. München, 2003; Ulf C. Der Neue Streit um Troia. Eine Bilanz. München, 2003. Е. И. Соломатина.