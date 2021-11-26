ПОЛИФЕМ (др.-греч. Пολύφημος, лат. Polyphemus, Polyphemos) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии один из одноглазых великанов–циклопов.

Полифем был сыном Посейдона и нимфы Фоосы. Особенно популярным в античности был миф об ослеплении Полифема Одиссеем и его спутниками, которые попали к циклопам во время своих странствий, отплыв из-под стен Трои на Итаку (Od., IX, 105-542). Оказавшись в пещере Полифема, они стали его пленниками и лишились нескольких товарищей, которые были сожраны циклопом. Однако грекам удалось исполнить хитроумный план Одиссея: напоить великана вином и во сне ослепить его, а утром, когда Полифем открыл пещеру, отвалив огромный камень, им удалось бежать, спрятавшись в стаде овец. Полифем в ярости воззвал к своему отцу Посейдону, желая отомстить обидчику. Посейдон всеми силами препятствовал Одиссею, которому удалось вернуться на Итаку лишь после долгих скитаний, потеряв всех спутников, а на родине его ждали новые беды (Od., IX, 532-535). Сцена ослепления Полифема с очень раннего времени встречается в вазописи ; Полифем – герой «Циклопа» Еврипида , единственной дошедшей до нас сатировской драмы, а также, по-видимому, нескольких комедий. В эллинистической поэзии встречается миф о Полифеме, влюбленном в нимфу Галатею.

Иллюстрация :

Ослепление Полифема. Протоаттическая краснофигурная амфора из Элевсина. 670-630 гг. до н.э. Элевсин, Археологический музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова