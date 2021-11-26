ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС

Дискуссия об авторстве поэм «Илиада» и «Одиссея» и личности самого Гомера .

В античную эпоху гомеровского вопроса как такового не существовала: в существовании Гомера никто не сомневался, традиция единодушно приписывала ему авторство, по меньшей мере, «Илиады» и «Одиссеи», он считался величайшим греческим поэтом, на него ссылались, его постоянно цитировали, на нем основывалось все школьное образование и т.п. Хотя еще в древности находились критики, которые ругали Гомера за противоречия и даже высказывали мнение, что у «Одиссеи» мог быть иной автор (т.н. «разделители» – χωρίζοντες). Самым злокозненным критиком Гомера был некий ритор Зоил (IV в. до н.э.), прозванный «гомеромастикс» («бич Гомера»), имя которого стало нарицательным для обозначения придирчивого критика. Но сочувствия в античности позиция Зоила и ему подобных не вызывала. Ситуация изменилась в Новое время, в век Просвещения и скептицизма, когда охотно опровергали и ниспровергали многие устоявшиеся мнения и взгляды. Первым высказался французский аббат Д’Обиньяк: в своих «Академических предположениях по поводу «Илиады» (1715, опубликовано посмертно) он выразил сомнения по поводу существования Гомера и предположил, что поэмы представляют собою сборники песен. В 1725 г. была издана книга «Основания новой науки об общей природе наций» итальянского ученого Джамбаттиста Вико. В числе прочих рассмотренных в ней сюжетов была поставлена проблема авторства гомеровских поэм: Вико выражал сомнение в историчности Гомера и полагал, что «Илиада» и «Одиссея» были написаны разными авторами в разное время. Книга итальянского ученого долгое время была неизвестна за пределами Италии; в Европе ее стали читать только в начале XIX в., когда она была переведена на французский, и немецкий ученый Фридрих Август Вольф пришел к схожим выводам относительно Гомера хоть и позже Вико, но совершенно самостоятельно.

В 1795 г. было опубликовано сочинение Ф.А. Вольфа «Prolegomena ad Homerum» («Введение к Гомеру»), выход которого положил начало развернувшейся дискуссии вокруг «гомеровского вопроса». По мнению автора, гомеровские поэмы – не единое целое, созданное одним поэтом по известному плану, но собрание небольших отдельных песен разных авторов, приведенное в порядок и записанное не ранее времени Писистрата (VI в. до н.э.); в основе их лежала устная народная традиция. Последователи Вольфа, развивая взгляды зачинателя «гомеровского вопроса», подвергли содержание поэм тщательному внутреннему анализу, стали выискивать в их тексте противоречия, объявляя то или иное место подложным, поздней вставкой, интерполяцией и т.п., руководствуясь при этом нередко своим личным вкусом и произволом. Особое внимание они обращали на содержащиеся в поэмах противоречия: сюжетные, культурно-социальные, языковые (в поэмах присутствуют два диалекта греческого языка – в основном ионийский, но некоторые песни написаны на смешанном ионийско-эолийском наречии). Часть тех, кто разделял критические воззрения по гомеровскому вопросу («критики»), придерживались «теории малых песен»: поэмы были составлены при Писистрате из отдельных небольших стихотворений разного времени и разного достоинства; наиболее видный представитель – Карл Лахманн (1793-1851). Другие разделяли концепцию «основного ядра»: существовало несколько поэм, из которых впоследствии были составлены «Илиада » и «Одиссея»: так, И.В.А. Кирхгофф (1826-1908) выделил в «Одиссеи» две поэмы – древнюю и новую, поэму о приключениях Одиссея и «Телемахию», а Джордж Грот (1794-1871) в «Илиаде» видел соединение двух больших поэм: «Ахиллеады» и собственно «Илиады», а часть песен считал вообще отдельными произведениями. Единство поэм защищали унитарии (от лат. unitas – «одно целое, единство»): они полагали, что у поэм был один автор, но соглашались с тем, что в текст могли проникнуть позднейшие вставки или интерполяции.

Новый подход – неоаналитический – к трактовке гомеровской проблемы складывается в 30-40-х гг. XX в. Наиболее яркие его представители – немецкий исследователь В. Шадевальдт (1900-1974) и греческий ученый И. Какридис (1901-1992) – стремились соотнести гомеровские поэмы с предшествующей эпической традицией, которая в их понимании была неотъемлемой частью гомеровского текста: на место «интерполяции» критиков предлагалась «цитата». Примерно в середине XX в. наметился некий компромисс в идущей более ста лет дискуссии. Большинство современных исследователей сходятся на следующем: 1) При записи поэм в эпоху Писистрата они уже являлись художественным целым; при этом могла быть осуществлена какая-то редакторская работа – исправлены отдельные стихи, вставлены или убраны строчки и т.п. 2) Каждая поэма представляет из себя творение великого поэта, единое художественное целое, в котором почти каждая часть служит общей цели и которую поэтому никак невозможно «разрезать на куски». Вопрос: звался ли этот великий поэт Гомер, был ли он автором и «Илиады», и «Одиссеи» – остается открытым. 3) Работа древнего поэта существенно отличалась от работы нынешних пиитов. Он мог объединять и обрабатывать разрозненные стихи из бытовавших сказаний, писать по их образцу новые, дополнять и изменять существующие песни, т.е. зачастую работать как редактор, но имея в виду конечную цель: создание композиционно целостного произведения, объединенного общим планом и общей мыслью. Это утверждение не отменяет того, что в основе поэм лежит мощный пласт устной народной традиции, усвоенный и творчески переработанный великим Гением. 4) Гомеровские поэмы отражают главным образом историческую реальность эпохи, современной их создателю (IX – VIII вв. до н.э.), но встречаются также отдельные реминисценции микенского прошлого.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева