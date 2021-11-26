ЕЛЕНА
ЕЛЕНА - в греческой мифологии царица Спарты, прекраснейшая из женщин.
Согласно традиции, отцом Елены был Зевс, матерью - Леда или Немезида. Слух о красоте Елены распространился по всему греческому миру, и сватать девушку прибыли несколько десятков знатнейших героев со всей Эллады. По совету Одиссея Тиндарей (муж Леды и земной отец Елены), опасаясь вражды к себе и будущему зятю со стороны отвергнутых претендентов, связал их клятвой вместе оберегать честь супруга Елены. После этого мужем Елены был выбран Менелай (вероятно, не без влияния его старшего брата Агамемнона, уже женатого на другой дочери Тиндарея - Клитеместре). По наиболее распространённой версии мифа (Гомер, Еврипид и др.), когда спустя некоторое время Афродита, покровительствуя троянскому царевичу Парису, привела его в дом находившегося в отъезде Менелая, Елена увлеклась юным красавцем и согласилась бежать с ним в Трою, захватив с собой сокровища и много рабов. По другой версии мифа (восходящей, вероятно, к Гесиоду и разработанной в VI веке до н. э. Стесихором), Зевс или Гера подменили подлинную Елену её призраком, из-за которого и началась Троянская война. Сама же Елена была перенесена в Египет, где находилась под защитой мудрого старца Протея, дожидаясь возвращения Менелая из троянского похода.
Образ Елены и особенно сюжет «похищение Елены» были одним из наиболее распространённых в живописи (Б. Гоццоли, Джулио Романо, Ф. Приматиччо, Я. Тинторетто, И.Г. Тишбейн и др.), пластике (В. Росси, П. Пюже, А. Канова и др.) и музыкальном искусстве (В. Пуччителли, Ф. Кавалли, Ф. Чирилло, К.В. Глюк, Р. Кайзер, К. Сен-Санс, Р. Штраус, Ж. Оффенбах и др.).
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