ЕЛЕНА

ЕЛЕНА - в греческой мифологии царица Спарты , прекраснейшая из женщин.

Со­глас­но тра­ди­ции, от­цом Елены был Зевс, ма­те­рью - Ле­да или Не­ме­зи­да. Слух о кра­со­те Елены рас­про­стра­нил­ся по все­му греческому ми­ру, и сва­тать де­вуш­ку при­бы­ли несколько де­сят­ков знат­ней­ших ге­ро­ев со всей Эл­ла­ды. По со­ве­ту Одис­сея Тин­да­рей (муж Ле­ды и зем­ной отец Елены), опа­са­ясь вра­ж­ды к се­бе и бу­ду­ще­му зя­тю со сто­ро­ны от­верг­ну­тых пре­тен­ден­тов, свя­зал их клят­вой вме­сте обе­ре­гать честь суп­ру­га Елены. По­сле это­го му­жем Елены был вы­бран Ме­не­лай (ве­ро­ят­но, не без влия­ния его стар­ше­го бра­та Ага­мем­но­на, уже же­на­то­го на другой до­че­ри Тин­да­рея - Кли­те­ме­ст­ре). По наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной вер­сии ми­фа (Го­мер, Ев­ри­пид и др.), ко­гда спус­тя не­ко­то­рое вре­мя Аф­ро­ди­та, по­кро­ви­тель­ст­вуя тро­ян­ско­му ца­ре­ви­чу Па­ри­су, при­ве­ла его в дом на­хо­див­ше­го­ся в отъ­ез­де Ме­не­лая, Елена ув­лек­лась юным кра­сав­цем и со­гла­си­лась бе­жать с ним в Трою, за­хва­тив с со­бой со­кро­ви­ща и мно­го ра­бов. По другой вер­сии ми­фа (вос­хо­дя­щей, ве­ро­ят­но, к Ге­сио­ду и раз­ра­бо­тан­ной в VI веке до н. э. Сте­си­хо­ром), Зевс или Ге­ра под­ме­ни­ли под­лин­ную Елену её при­зра­ком, из-за ко­то­ро­го и на­ча­лась Тро­ян­ская вой­на. Са­ма же Елена бы­ла пе­ре­не­се­на в Еги­пет, где на­хо­ди­лась под за­щи­той муд­ро­го стар­ца Про­тея, до­жи­да­ясь воз­вра­ще­ния Ме­не­лая из тро­ян­ско­го по­хо­да.

Об­раз Елены и осо­бен­но сю­жет «по­хи­ще­ние Еле­ны» бы­ли од­ним из наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ных в жи­во­пи­си (Б. Гоц­цо­ли, Джу­лио Ро­ма­но, Ф. При­ма­тич­чо, Я. Тин­то­рет­то, И.Г. Тиш­бейн и др.), пла­сти­ке (В. Рос­си, П. Пю­же, А. Ка­но­ва и др.) и музыкальном искусстве (В. Пуч­чи­тел­ли, Ф. Ка­вал­ли , Ф. Чи­рил­ло, К.В. Глюк, Р. Кай­зер, К. Сен-Санс, Р. Штра­ус, Ж. Оф­фен­бах и др.).

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