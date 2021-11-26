ЭХО (др.-греч. Ἠχώ «эхо, отголосок», лат. Echo)

В древнегреческой мифологии нимфа, предания о которой объясняли происхождение эха.

Чаще всего она представлялась ореадой (орестиадой), горной нимфой (по другой версии – дочерью нимфы и простого смертного). В самом известном мифе, связанном с Эхо, рассказывается, что она была наказана Герой за то, что отвлекла ее беседой в тот момент, когда богиня намеревалась помешать любовным развлечениям Зевса с нимфами. Гера лишила ее возможности говорить – она могла лишь повторять концы слов за собеседником.

Овидий в «Метаморфозах» рассказывает о том, что влюбленная в Нарцисса Эхо была им отвергнута и угасла от любви, превратившись в скалу; остался лишь ее голос как отзвук чужих слов (III, 356-401). Существует также другая традиция, которая нашла отражение в романе Лонга «Дафнис и Хлоя» (III, 23) и согласно которой гибель Эхо связывается с Паном.

По одной версии этого мифа, Эхо была возлюбленной Пана и даже имела от него дочерей, по другой, которая была более распространена, – отвергла любовь Пана, а он в качестве мести наслал безумие на пастухов, и те разорвали нимфу на части; остался только ее голос, который всему подражает.

Иллюстрация :

Эхо. Картина Талбота Хьюза. 1900.

Автор статьи: О.В. Кулишова