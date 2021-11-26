ВАЛДАЙСКАЯ КУЛЬТУРА
ВАЛДАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи неолита на Валдайской возвышенности и в верховьях Западной Двины, Волхова, Волги, Днепра.
Выделена Н.Н. Гуриной в 1960 году. Стоянки, многочисленные мастерские по обработке кремня. Керамика, украшенная гребенчатым штампом, в т.ч. с примесью органики в тесте (влияние культур Нижнего Поднепровья); кремнёвые орудия из крупных отщепов, обработанные крупнофасетчатой ретушью (развитие местных мезолитических традиций), украшения, схематичные фигурки и др.
В основе хозяйства рыболовство, в меньшей степени охота.
Выделяют ранний (сохранение мезолитической технологии и набора каменных орудий, накольчатой орнаментации керамики), поздний (господство гребенчатой орнаментации посуды, двусторонняя обработка орудий) и промежуточный этапы.