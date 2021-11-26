ВАЛДАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

ВАЛДАЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпохи неолита на Валдайской возвышенности и в верховьях Западной Дви­ны, Вол­хо­ва, Вол­ги, Днеп­ра.

Вы­де­ле­на Н.Н. Гу­ри­ной в 1960 году. Сто­ян­ки, мно­гочисленные мас­тер­ские по об­ра­бот­ке крем­ня. Ке­ра­ми­ка, ук­ра­шен­ная гре­бен­ча­тым штам­пом, в т.ч. с при­ме­сью ор­га­ни­ки в тес­те (влия­ние куль­тур Ниж­не­го По­днеп­ро­вья ); крем­нё­вые ору­дия из круп­ных от­ще­пов, об­ра­бо­тан­ные круп­но­фа­сет­ча­той ре­ту­шью (раз­ви­тие ме­ст­ных ме­зо­ли­тических тра­ди­ций), ук­ра­ше­ния, схе­ма­тич­ные фи­гур­ки и др.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва ры­бо­лов­ст­во, в мень­шей сте­пе­ни охо­та.

Вы­де­ля­ют ран­ний (со­хра­не­ние ме­зо­ли­тической тех­но­ло­гии и на­бо­ра ка­мен­ных ору­дий, на­коль­ча­той ор­на­мен­та­ции ке­ра­ми­ки), позд­ний (гос­под­ство гре­бен­ча­той ор­на­мен­та­ции по­су­ды, дву­сто­рон­няя об­ра­бот­ка ору­дий) и про­ме­жу­точ­ный эта­пы.

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