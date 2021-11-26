ПОЛУДЕНСКАЯ КУЛЬТУРА
ПОЛУДЕНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура позднего неолита в горно-лесной зоне Среднего Зауралья и прилегающих районах Западной Сибири.
Названа по поселению Полуденка 1 на реке Полуденка близ Нижнего Тагила (Пригородный район Свердловской области, Россия), исследовавшемуся в 1920-е годы краеведом А.Л. Словцовым и в 1944-1945 годы О.Н. Бадером. Первоначально памятники относились к юрьинско-горбуновскому (В.Н. Чернецов) или полуденскому (О.Н. Бадер) этапу уральского неолита. В 1980-е годы В.Т. Ковалёва выделила их в самостоятельную культуру. Поселения по берегам рек и озёр, с 2-3 углублёнными до 1 м каркасно-столбовыми прямоугольными полуземлянками площадью от 70 до 100 м2, со ступенчатым, реже пологим входом-коридором (иногда с двумя), погребами, колодцами, очагом в центре пола. Сосуды с приострённо-округлым дном, с наплывом на внутренней стороне венчика; украшены по всей поверхности прочерченным волнистым орнаментом и узорами из шагающей и шагающе-протащенной гребёнки (на раннем этапе) или из оттисков гребенчатого штампа (на позднем); основные мотивы - зигзаги, горизонтальные и вертикальные линии, наклонные отрезки с разной штриховкой, треугольники и ромбы. Большинство каменных орудий выполнено на отщепах, орудия на пластинах единичны. Широко использовались шлифов. топоры, тёсла, долота, ножи. На торфяниковых стоянках найдены гарпуны, шилья, рыболовные крючки, мотыги из кости и рога. Большинство орудий связано с переработкой животных и рыбы. В основе хозяйства - охота, рыбная ловля, собирательство. Полуденская культура отражает автохтонную линию развития уральского неолита (сложилась на базе козловской культуры раннего неолита), синхронизируется с памятниками хуторского этапа волго-камской культуры. Традиции Полуденской культуры в энеолите Зауралья представлены памятниками сосновоостровского типа.