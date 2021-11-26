МОЛЧАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА

МОЛЧАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра фи­на­ла брон­зо­во­го и на­ча­ла ран­не­го же­лез­но­го ве­ков ( IX/VIII - VII/VI века до н. э.) в Том­ско-На­рым­ском При­обье.

Вхо­ди­ла в куль­тур­но-ис­то­рическую общ­ность кре­сто­вой ке­ра­ми­ки куль­тур .

Вы­де­ле­на в начале 1960-х годов М.Ф. Ко­са­ре­вым по ма­те­риа­лам го­ро­ди­ща Мол­ча­нов­ская Ос­тяц­кая го­ра на ос­тан­це ле­во­го бе­ре­га р. Обь, близ с. Мол­ча­но­во, рай­он­но­го цен­тра Том­ской области (Рос­сия).

Древ­но­сти Молчановской культуры вы­де­ле­ны в основном ти­по­ло­ги­че­ски на мно­го­слой­ных го­ро­ди­щах (древ­ней­шие из них - в Среднем При­обье, со­ору­же­ны но­си­те­ля­ми Молчановской культуры) и се­ли­щах.

На Ос­тяц­кой го­ре ис­сле­до­ва­но жи­ли­ще в ви­де двух со­еди­няю­щих­ся пе­ре­хо­дом четырех-уголь­ных зем­ля­нок (4,5×5,8 и 3,2×4,1 м) глу­би­ной до 1,1 м, с гли­но­бит­ны­ми оча­га­ми по­сре­ди­не. Из­вест­но лишь за­хо­ро­не­ние на средне-вековом мо­гиль­ни­ке Рёлка: кон­ст­рук­ции не вы­яв­ле­ны; тру­по­по­ло­же­ние скор­чен­ное на пра­вом бо­ку, го­ло­вой на юго-за­пад; в го­ло­вах со­суд.

Пре­об­ла­да­ют про­фи­ли­ро­ван­ные горш­ки с вы­со­кой ду­го­об­раз­но вы­гну­той на­ру­жу шей­кой, раз­ду­тым ту­ло­вом, не­боль­шим пло­ским дном, ук­ра­шен­ные гео­мет­рическими узо­ра­ми (тре­уголь­ни­ки, ром­бы, ме­ан­д­ры, «уточ­ки»), вы­пол­нен­ны­ми рез­ным, мел­ко­струй­ча­тым и мел­ко­зуб­ча­тым штам­па­ми. Та­кая ке­ра­ми­ка вос­хо­дит к ан­д­ро­но­ид­ным елов­ской (см. Елов­ка ) и позд­не­ир­мен­ской куль­ту­рам. Есть ба­ноч­ные фор­мы, ук­ра­шен­ные че­ре­до­вав­ши­ми­ся го­ри­зон­таль­ны­ми поя­са­ми на­клон­ных от­тис­ков глад­ко­го, сла­бо­вол­ни­сто­го и тре­уголь­но­го штам­пов; на боль­шин­ст­ве со­су­дов они раз­де­ля­лись от­тис­ка­ми штам­пов в ви­де ко­со­го кре­ста, ром­ба, тре­уголь­ни­ка (ор­на­мен­та­ция от­ра­жа­ет влия­ние та­ёж­ных куль­тур). Ору­дия в основном ка­мен­ные, из­вест­ны брон­зо­вые од­но­лез­вий­ные но­жи.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та и ры­бо­лов­ст­во, в южных рай­о­нах прак­ти­ко­ва­лось и ско­то­вод­ст­во.

Пред­по­ла­га­ет­ся при­над­леж­ность но­си­те­лей Молчановской культуры к пред­кам са­мо­дий­ских на­ро­дов. Ве­ро­ят­но, Молчановская культура яви­лась од­ним из ком­по­нен­тов в фор­ми­ро­ва­нии ку­лай­ской куль­ту­ры, боль­ше­ре­чен­ской куль­ту­ры, ки­жи­ров­ской и других куль­тур ран­не­го же­лез­но­го ве­ка Сред­не­го и Верх­не­го При­обья, Куз­нец­кой кот­ло­ви­ны.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)