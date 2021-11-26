МОЛЧАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА
МОЛЧАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура финала бронзового и начала раннего железного веков ( IX/VIII - VII/VI века до н. э.) в Томско-Нарымском Приобье.
Входила в культурно-историческую общность крестовой керамики культур.
Выделена в начале 1960-х годов М.Ф. Косаревым по материалам городища Молчановская Остяцкая гора на останце левого берега р. Обь, близ с. Молчаново, районного центра Томской области (Россия).
Древности Молчановской культуры выделены в основном типологически на многослойных городищах (древнейшие из них - в Среднем Приобье, сооружены носителями Молчановской культуры) и селищах.
На Остяцкой горе исследовано жилище в виде двух соединяющихся переходом четырех-угольных землянок (4,5×5,8 и 3,2×4,1 м) глубиной до 1,1 м, с глинобитными очагами посредине. Известно лишь захоронение на средне-вековом могильнике Рёлка: конструкции не выявлены; трупоположение скорченное на правом боку, головой на юго-запад; в головах сосуд.
Преобладают профилированные горшки с высокой дугообразно выгнутой наружу шейкой, раздутым туловом, небольшим плоским дном, украшенные геометрическими узорами (треугольники, ромбы, меандры, «уточки»), выполненными резным, мелкоструйчатым и мелкозубчатым штампами. Такая керамика восходит к андроноидным еловской (см. Еловка) и позднеирменской культурам. Есть баночные формы, украшенные чередовавшимися горизонтальными поясами наклонных оттисков гладкого, слабоволнистого и треугольного штампов; на большинстве сосудов они разделялись оттисками штампов в виде косого креста, ромба, треугольника (орнаментация отражает влияние таёжных культур). Орудия в основном каменные, известны бронзовые однолезвийные ножи.
В основе хозяйства - охота и рыболовство, в южных районах практиковалось и скотоводство.
Предполагается принадлежность носителей Молчановской культуры к предкам самодийских народов. Вероятно, Молчановская культура явилась одним из компонентов в формировании кулайской культуры, большереченской культуры, кижировской и других культур раннего железного века Среднего и Верхнего Приобья, Кузнецкой котловины.