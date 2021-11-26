МИКРОЛИТЫ
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МИКРОЛИТЫ: 1) В широком смысле каменные орудия мелких размеров. Широко распространены с нижнего палеолита. 2) Миниатюрные (менее 5 см в длину) каменные изделия, служившие частями составных оружия и орудий.
Особо выделяются так называемые геометрические микролиты: треугольники, сегменты, трапеции и другие (рисунок). Их изготавливали из каменных пластинок, которые специально фрагментировали, затем ретушировали. Микролиты использовались в качестве наконечников метательного оружия, вкладышей в наконечники копий для увеличения поражающего эффекта, вкладышей в орудия для срезания трав, злаков и так далее.
Одни из древнейших микролитов, в том числе геометрические, известны в индустрии Ховисонс-Порт (от 85 до 50 тысяч лет назад), распространённой в Южной Африке в так называемом среднем каменном веке. В Европе и на Ближнем Востоке выразительные серии микропластинок с краями, обработанными ретушью (так называемые пластинки дюфур), появляются в раннюю и среднюю пору верхнего палеолита (35-19 тысяч лет назад) и показательны для Ориньяка. В среднюю пору верхнего палеолита в Европе многочисленны пластины и микропластины с обработанными ретушью краями и притупленным краем, что является одной из отличительных черт Граветта; особенно широко такие изделия представлены в так называемом эпиграветте Восточной Европы после поздневалдайского климатического минимума (около 19 тысяч лет назад). На некоторых памятниках Граветта (например, стоянка Павлов 1) появляются треугольные острия, напоминающие геометрические микролиты. В Западной Европе, наряду с микропластинами с притупленным краем, в Мадлене распространяются треугольники. В Сибири синхронные памятники характеризуются широким применением в качестве вкладышевых орудий микропластинок без вторичной обработки. На Ближнем Востоке и в Закавказье в это время распространяются различные геометрические микролиты, показательные и для докерамического неолита. В Европе геометрические микролиты известны в мезолите, а в неолите наиболее характерны для южных регионов, хотя отдельные формы (например, трапеции) встречаются и в лесной зоне. Микролиты продолжали использовать вплоть до вытеснения каменных орудий металлическими.