МИКРОЛИТЫ На чтение: 1 минута

МИКРОЛИТЫ: 1) В ши­ро­ком смыс­ле ка­мен­ные ору­дия мел­ких раз­ме­ров. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны с ниж­не­го па­лео­ли­та . 2) Ми­ниа­тюр­ные (ме­нее 5 см в дли­ну) ка­мен­ные из­де­лия, слу­жив­шие час­тя­ми со­став­ных ору­жия и ору­дий.

Осо­бо вы­де­ля­ют­ся так называемые гео­мет­рические микролиты: тре­уголь­ни­ки, сег­мен­ты, тра­пе­ции и другие (рисунок). Их из­го­тав­ли­ва­ли из ка­мен­ных пла­сти­нок, ко­то­рые спе­ци­аль­но фраг­мен­ти­ро­ва­ли, за­тем ре­ту­ши­ро­ва­ли. Микролиты ис­поль­зо­вались в ка­че­ст­ве на­ко­неч­ни­ков ме­тательно­го ору­жия, вкла­ды­шей в на­конеч­ни­ки ко­пий для уве­ли­че­ния по­ра­жаю­ще­го эф­фек­та, вкла­ды­шей в ору­дия для сре­за­ния трав, зла­ков и так далее.

Од­ни из древ­ней­ших микролитов, в том числе гео­мет­ри­че­ские, из­вест­ны в ин­ду­ст­рии Хо­ви­сонс-Порт (от 85 до 50 тысяч лет на­зад), рас­про­стра­нён­ной в Южной Аф­ри­ке в так называемом сред­нем ка­мен­ном ве­ке. В Ев­ро­пе и на Ближ­нем Вос­то­ке вы­ра­зи­тель­ные се­рии мик­ро­пла­сти­нок с края­ми, об­ра­бо­тан­ны­ми ре­ту­шью (так называемые пла­стин­ки дю­фур), по­яв­ля­ют­ся в ран­нюю и сред­нюю по­ру верх­не­го па­лео­ли­та (35-19 тысяч лет на­зад) и по­ка­за­тель­ны для Оринь­я­ка. В сред­нюю по­ру верх­не­го па­лео­ли­та в Ев­ро­пе мно­го­чис­лен­ны пла­сти­ны и мик­ро­пла­сти­ны с об­ра­бо­тан­ны­ми ре­ту­шью кра­я­ми и при­ту­п­лен­ным кра­ем, что яв­ля­ет­ся од­ной из от­ли­чительных черт Гра­вет­та; осо­бен­но ши­ро­ко та­кие из­де­лия пред­став­ле­ны в так называемом эпи­гра­вет­те Восточной Ев­ро­пы по­сле позд­не­вал­дай­ско­го кли­ма­тического ми­ни­му­ма (около 19 тысяч лет на­зад). На не­ко­то­рых па­мят­ни­ках Гра­вет­та (например, сто­ян­ка Пав­лов 1) по­яв­ля­ют­ся тре­уголь­ные ост­рия, на­по­ми­наю­щие гео­мет­рические микролиты. В Западной Ев­ро­пе, на­ря­ду с мик­ро­пла­сти­на­ми с при­ту­п­лен­ным кра­ем, в Мад­ле­не рас­про­стра­ня­ют­ся тре­уголь­ни­ки. В Си­би­ри син­хрон­ные па­мят­ни­ки ха­рак­те­ри­зу­ют­ся ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем в ка­че­ст­ве вкла­ды­ше­вых ору­дий мик­ро­пла­сти­нок без вто­рич­ной об­ра­бот­ки. На Ближ­нем Вос­то­ке и в За­кав­ка­зье в это вре­мя рас­про­стра­ня­ют­ся различные гео­мет­рические микролиты, по­ка­за­тель­ные и для до­ке­ра­мического не­оли­та. В Ев­ро­пе гео­мет­рические микролиты из­вест­ны в ме­зо­ли­те, а в не­оли­те наи­бо­лее ха­рак­тер­ны для южных ре­гио­нов, хо­тя отдельные фор­мы (например, тра­пе­ции) встре­ча­ют­ся и в лес­ной зо­не. Микролиты про­дол­жа­ли ис­поль­зо­вать вплоть до вы­тес­не­ния ка­мен­ных ору­дий ме­тал­ли­че­ски­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)