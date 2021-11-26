МГВИМЕВИ
МГВИМЕВИ - пещерная стоянка верхнего палеолита близ современного города Чиатура (Грузия).
Находится в главном навесе, входящем в систему из 7 карстовых пещер и навесов в местности Мгвимеви, на правом берегу реки Квирила. Открыта и раскапывалась С. Н. Замятниным в 1934 году, в 1940 году - раскопки Н. З. Киладзе (Бердзенишвили). На площади 25 м2 зафиксирован один культурный слой мощностью до 0,6 м.
Каменная индустрия характеризуется большим количеством отходов производства, в т. ч. нуклеусов и пластин; на пластинах изготавливались скребки и резцы, есть комбинированные орудия, острия, вкладыши-микролиты, ножи, проколки; сырьё - кремень и обсидиан. Костяные и роговые наконечники копий и дротиков, проколки и др.
Среди находок палеофауны преобладают кости зубра, тура, лошади; единичны кости волка, пещерных медведя и льва, малоазийского хомяка, аргалиобразного барана. На стене одного из скальных навесов, под сталагмитовой коркой, Замятниным были обнаружены выгравированные знаки, состоявшие из глубоко врезанных пересекающихся линий (не сохранились), которые были им датированы верхним палеолитом.
Замятнин относил материалы Мгвимеви к периоду ранний Мадлен, Киладзе - к более раннему времени (соответствует средней поре верхнего палеолита).