МГВИМЕВИ

МГВИМЕВИ - пещерная стоянка верхнего палеолита близ современного города Чиатура (Гру­зия).

На­хо­дит­ся в главном на­ве­се, вхо­дя­щем в сис­те­му из 7 кар­сто­вых пе­щер и на­ве­сов в ме­ст­но­сти Мгви­ме­ви, на пра­вом бе­ре­гу реки Кви­ри­ла. От­кры­та и рас­ка­пы­ва­лась С. Н. За­мят­ни­ным в 1934 году, в 1940 году - рас­коп­ки Н. З. Ки­лад­зе (Берд­зе­ни­шви­ли). На площади 25 м2 за­фик­си­ро­ван один куль­тур­ный слой мощ­но­стью до 0,6 м.

Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия ха­рак­те­ри­зу­ет­ся боль­шим ко­ли­че­ст­вом от­хо­дов про­изводства, в т. ч. нук­ле­усов и пла­стин; на пла­сти­нах из­го­тав­ли­ва­лись скреб­ки и рез­цы, есть ком­би­ни­рованные ору­дия, ост­рия, вкла­ды­ши-мик­ро­ли­ты, но­жи, про­кол­ки; сы­рьё - кре­мень и об­си­ди­ан. Кос­тя­ные и ро­го­вые на­ко­неч­ни­ки ко­пий и дро­ти­ков , про­кол­ки и др.

Сре­ди на­хо­док па­лео­фау­ны пре­об­ла­да­ют кос­ти зуб­ра, ту­ра, ло­ша­ди; еди­нич­ны кос­ти вол­ка, пе­щер­ных мед­ве­дя и льва, ма­ло­азий­ско­го хо­мя­ка, ар­га­ли­об­раз­но­го ба­ра­на. На сте­не од­но­го из скаль­ных на­ве­сов, под ста­лаг­ми­то­вой кор­кой, За­мят­ни­ным бы­ли об­на­ру­же­ны вы­гра­ви­ро­ван­ные зна­ки, со­сто­яв­шие из глу­бо­ко вре­зан­ных пе­ре­се­каю­щих­ся ли­ний (не сохранились), ко­то­рые бы­ли им да­ти­ро­ва­ны верх­ним па­лео­ли­том.

За­мят­нин от­но­сил ма­те­риа­лы Мгвимеви к пе­рио­ду ран­ний Мад­лен , Ки­лад­зе - к бо­лее ран­не­му вре­ме­ни (со­от­вет­ст­ву­ет сред­ней по­ре верх­не­го па­лео­ли­та).

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